Was ist an Christi Himmelfahrt möglich und was nicht? Ein Überblick über die Gartenarbeiten, die man am Vatertag ohne schlechtes Gewissen erledigen kann.

Viele Menschen in Deutschland haben an Christi Himmelfahrt frei. Das bietet sich eigentlich an, um im Garten zu werkeln. Aber ist das überhaupt erlaubt, etwa mit lautstarkem Rasenmähen? Welche Gartenarbeiten man an diesem Feiertag, den die meisten eher als Vatertag kennen, erledigen darf und welche man lieber verschieben sollte.

An Christi Himmelfahrt gelten ähnliche Regeln wie an Sonntagen. Es ist ein Ruhetag, an dem bestimmte Tätigkeiten nicht erlaubt sind. Ob Gartenarbeit erlaubt ist, hängt vor allem von der Lautstärke ab.

Gartenarbeit an Himmelfahrt

Diese Gartenarbeiten sind an Christi Himmelfahrt in der Regel erlaubt:

Gießen von Pflanzen

Säen und Pflanzen (händisch)

Unkraut jäten

Früchte oder Gemüse ernten

Düngen

Dekorative Tätigkeiten wie das Aufstellen von Dekoartikeln

Kleinere Pflegearbeiten am Gartenzaun oder Hausfenster (nicht gewerbsmäßig)

Rasenmähen mit Handrasenmäher, Sichel oder Sense

Mulchen vom Beet oder Obstgarten

Bekämpfung von Schädlingen

Beet- und Rasenbewässerung

Umgraben von Boden

Ausdünnen oder Vereinzeln von jungen Sämlingen

Gartenarbeit an Himmelfahrt - das ist Verboten

Laute Maschinen sind tabu. Generell sind alle Tätigkeiten, die die Öffentlichkeit stören und die Ruhe zerstören könnten, untersagt. Wer an Christi Himmelfahrt Rasen mäht und gegen Ruhezeiten verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen. Dazu gehören nicht nur Arbeiten mit motorisierten Geräten, sondern auch einige Tätigkeiten mit nicht motorbetriebenen Geräten und Werkzeugen.

Neben motorbetriebenen Rasenmähern brauchen also auch Kettensägen, Laubbläser und Co. gar nicht erst hervorgekramt werden. Aber auch das Hämmern, Sägen und Hacken sorgt für Lärm und muss für einen anderen Tag aufgehoben werden.

Feiertagsruhe an Christi Himmelfahrt

Am Christi Himmelfahrt gilt bundesweit Feiertagsruhe und damit ein besonderer Schutz der Stille und Erholung. Leichte, ruhige Arbeiten sind in der Regel erlaubt, sofern sie niemanden stören. Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft und ein Blick in die örtlichen Regelungen helfen, Konflikte zu vermeiden. Im Zweifelsfall kann man bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung nachfragen, welche Tätigkeiten konkret verboten sind.

Am Vatertag ist das Arbeiten im Garten aber nicht völlig untersagt. Sogar lärmfreie Rasenpflege kann erlaubt sein. Tipps, damit das Grün optimal wächst, gibt der Stuttgarter Rasenforscher Gerhard Lung.