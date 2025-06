Zum ersten Mal hat das Bundesamt für Naturschutz in der Wilhelma zu einer Diskussion über das Klima und die Biodiversität eingeladen. Wie war der Austausch?

Iris Frey 05.06.2025 - 17:00 Uhr

Die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Sabine Riewenherm, äußerte beim Gartengespräch in der Wilhelma vor rund 100 Teilnehmern aus Politik, Wissenschaft und Verbänden eine klare Forderung: „Wir brauchen nicht nur Schwammstädte, sondern auch Biodiversitätsstädte.“ Also Städte mit vielen naturnahen Lebensräumen, Bäumen und Grünflächen. Mit Blick auf den Veranstaltungsort, den zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart, betonte sie: „Sie haben hier eine kleine Schatzkammer“, und auch die Stadt biete Möglichkeiten der Verbindung durch die grünen Adern.