Gartenstadt Korntal: Offene Gärten in Korntal – Hier rückt der Alltag fern

Das helle Rot der Rose am Fuß der Treppe leuchtet kräftig, Wenige Meter weiter erblühen die Rosenstöcke in den Farben Rosa, Gelb, Orange. In einem anderen Garten springt vor allem die grüne Rasenfläche ins Auge.

Etwas weiter spendet eine gewaltige Linde Schatten, den manch ein Gast am Sonntag sucht. Die Vorhersage hatte anders gelautet, zur Eröffnung am späten Vormittag aber könnte das Wetter nicht passender sein: die Menschen haben Freude daran, sich draußen aufzuhalten. Sie schlendern durch die privaten Gärten, die an diesem Tag zum Verweilen, Schauen und auch Staunen einladen. Oftmals mehrere Ar groß, sind die einen Gärten naturbelassen. Andere haben einen parkähnlichen Flair, wieder andere haben den Charakter eines Bauerngartens, sind durch viele Sitzgelegenheiten geprägt. Das Summen der Bienen, dass Flirren der Insekten ist vielfach unüberhörbar. Die Stadt, die Straße, der Alltag scheinen weit entfernt.

Am Sonntag, am Tag der offenen Gärten, spazieren die Menschen durch das gewachsene Gebiet südlich des Seewalds. 19 Gärten sind zugänglich, 19 ganz private Rückzugsorte geöffnet. An manchen Orten wird Kultur von Korntaler Bürgern geboten, an anderen verantwortet der Obst-und Gartenbauverein die Bewirtung. Die Flötistin Gaby Pas-Van Riet spielt zur Eröffnung, die Schauspielerin Astrid M. Fünderich – Kommissarin aus „Soko Stuttgart“ – liest am Nachmittag, der Entertainer Roland Baisch tritt auf, Fachvorträge werden angeboten, den Abschluss bilden Trompetenklänge im Garten des Bezirkskantors. Dass die Porsche-Produktion nur drei Kilometer entfernt liegt, die Stuttgarter Innenstadt quasi vor der Haustür liegt – daran erinnert hier gar nichts. Aber genau das macht die Lebensqualität in der Gartenstadt aus, damit auch deren Attraktivität. Damals wie heute.

Gartenstadt wird seit den 1920er Jahren bebaut

Vor 1926 waren in dem Gebiet südlich des Seewalds vor den Toren der Landeshauptstadt die ersten Hanggrundstücke bebaut worden. Mitte der 1920er Jahre definierte dann ein Plan zur Ortserweiterung neue Straßen. Bis in die 1950er Jahre dominierten maximal zweigeschossige Häuser das Gebiet. Deren Abstände und Höhe waren fest definiert. In den folgenden Jahrzehnten wurden weitere Bebauungspläne erstellt – einen einheitlichen Plan für das Gebiet gab es nicht. Mit dem Generationswechsel in den Eigentümerfamilien – und dem steigenden Wohnungsdruck in der Region – vollzog sich spätestens in den 1990er Jahren ein deutlich sichtbarer Wandel in dem Gebiet: Jugendstilhäuser wurden abgerissen, Mehrfamilienhäuser hochgezogen. Gärten wurden zu einem zweiten Baugrundstück. Die Gartenstadt lief Gefahr, ihren Charakter zu verlieren. „Man hätte sie unter Ensembleschutz stellen müssen“, sagt Beate Roller heute. Das geschah nicht, möglicherweise, so wird heute vermutet, weil man ihr damals bei den Behörden nicht dieselbe Bedeutung zuwies wie heute.

Eine kleine Gruppe von Bürgern wehrte sich bald gegen die Verdichtung in der Gartenstadt. Sie sah sich schnell mit von Neid geprägten Kommentaren konfrontiert. Von denen da oben am Hang war die Rede, von denen, die es sich leisten konnten, von denen, die es zu etwas gebracht hatten. Auch die Lokale Agendagruppe, in der sich die Bürger zusammenschlossen, musste sich den Vorwurf gefallen lassen, nur aus Eigennutz zu handeln, wohnten doch einige Akteure dort. Irgendwann gab es die Agendagruppe nicht mehr, eine Arbeitsgruppe aber blieb erhalten. 2010, nach aufreibenden Auseinandersetzungen der Gartenstadt-Bewohner mit dem damaligen Bürgermeister und dem Gemeinderat, wurde eine Erhaltungssatzung beschlossen. Sie gilt bis heute und soll eine maßvolle Entwicklung des Gebiets garantieren. „Das Spannungsfeld ist geblieben“, sagt die Gartenstadt-Bewohnerin Beate Roller. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist größer geworden und die Immobilienpreise kennen weiterhin nur eine Richtung: Für ein schmales Einfamilienreihenhaus im Neubaugebiet Korntal-West würden Preise aufgerufen, für die vor 35 Jahren eine in die Jahre gekommene Jugendstilvilla mit großem Garten zu haben gewesen sei, erzählt sie.

Anderer Blick auf die Gartenstadt

Eines jedoch hat sich maßgeblich geändert: der Neid verblasst. Die Freude, das Staunen über die Schönheit der Natur inmitten der Stadt prägt auch am Sonntag die Äußerungen der Besucher, die mit dem Flyer in der Hand durch das Gebiet schlendern, bis zum nächsten Garten, erstaunt über das, was ihnen bisher verborgen war.

Unsere Empfehlung für Sie Gartenstadt Korntal Aufreibender Kampf ums grüne Paradies Nahezu zehn Jahre hat eine Agendagruppe für die Erhaltung der Gartenstadt in Korntal gekämpft. Letztlich war sie erfolgreich. Nun hat die Öffentlichkeit Einblick in die privaten Kleinode.

„Ich freue mich, wenn die Besucher eine Freude daran haben“, hat Beate Roller im Vorfeld der fünften „Offenen Gärten“ gesagt. Am Sonntag werden sie und ihr Mann immer wieder von den Gästen, die aus der Region gekommen sind, angesprochen; die angetan sind von der Vielfalt; die auf der Steinbank sitzen am Weg oder im Gartenhaus. Gespräche ergeben sich, mit ihr, aber auch der Besucher untereinander. „Das ist doch einfach schön“, sagt Roller. Die Gartenstadt ins Bewusstsein rücken – und die Menschen miteinander ins Gespräch bringen, beides ist Roller ein Anliegen. Die Unterstützung der Stadt ist ihr und den Mitstreitern inzwischen sicher. Bürgermeister Alexander Noak hatte die Veranstaltung am Vormittag eröffnet.