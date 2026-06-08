Gartenstadt Korntal Offene Gärten in Korntal – Hier rückt der Alltag fern
Einst mit Skepsis betrachtet, erfreut sich die grüne Gartenstadt Korntal heute großer Wertschätzung. Ein Beispiel, wie Natur und Wohnen nahe Stuttgart gedeihen können.
Einst mit Skepsis betrachtet, erfreut sich die grüne Gartenstadt Korntal heute großer Wertschätzung. Ein Beispiel, wie Natur und Wohnen nahe Stuttgart gedeihen können.
Das helle Rot der Rose am Fuß der Treppe leuchtet kräftig, Wenige Meter weiter erblühen die Rosenstöcke in den Farben Rosa, Gelb, Orange. In einem anderen Garten springt vor allem die grüne Rasenfläche ins Auge.