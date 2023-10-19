Ein Garten bedeutet oft viel Arbeit. Eine Tätigkeit, die vielen Gartenbesitzern zuwider ist, ist meist aber gar nicht nötig: das Laub aufsammeln. Wer heruntergefallene Blätter liegen lässt, tut Gutes für Pflanzen und Tiere.
Es herbstelt in Deutschland: Das Wetter ist deutlich kühler und feuchter, die Bäume verlieren nach und nach ihr Laub. Vielerorts wird fleißig geharkt, gefegt und gesaugt. Doch wohin mit den Bergen von Laub? Diese Frage stellt sich für Gartenbesitzer jedes Jahr wieder. Ein Überblick: