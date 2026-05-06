Noch vor dem Start der fünften Staffel von «The Bear» taucht plötzlich eine 60-Minuten-Sonderfolge namens «Gary» auf. Fans erfahren darin mehr über die besondere Freundschaft von Richie und Mikey.
Berlin - Überraschend hat der Streaminganbieter Disney+ Fans der Serie "The Bear" eine Sonderfolge geliefert - eine Art Vorspeise zu Staffel 5, die noch 2026 kommen soll. "Wir freuen uns riesig, dieses kleine Abenteuer mit Richie und Mikey endlich zu teilen", schrieb US-Schauspieler Ebon Moss-Bachrach (49) auf Instagram. Er spielt in "The Bear" und auch in der Special-Episode die Rolle von Richie. "Das hier zu machen, ist ein wahr gewordener Traum."