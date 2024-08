Chlorgas in Schwimmbad - Bademeister verletzt

Gasaustritt in Konstanz

Gerade noch rechtzeitig bemerkt ein Bademeister einen Gasaustritt in einem Schwimmbad in Engen. Badegäste werden deshalb nicht gefährdet. Doch er selbst wird verletzt.

red/dpa/lsw 19.08.2024 - 14:07 Uhr

Das Schwimmbad in Engen (Kreis Konstanz) bleibt nach dem Entweichen von Chlorgas vorübergehend geschlossen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Bademeister den Gasaustritt am Samstag kurz vor Öffnung des Bades, als er in den Chlorgasraum ging. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten demnach eine erhöhte Konzentration des Gases fest. Eine Fachfirma wurde hinzugezogen, den Experten zufolge hat ein technischer Defekt den Austritt verursacht.