Die Kraftwerksstrategie ist ein wichtiger Schritt bei der Energiewende – und steht für einen Lerneffekt in der schwarz-roten Bundesregierung, meint Tobias Heimbach.
Es ist eine gute Nachricht für Deutschland: Die EU-Kommission hat den Weg für die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung freigemacht. Diese ist bereits seit drei Jahren in Arbeit und ein wichtiger Schritt beim Umbau des deutschen Energiesystems. Denn nur wenn in Zukunft Gaskraftwerke bereitstehen, können die Schwankungen bei der Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom ausgeglichen werden.