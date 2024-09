Durch das Leck in der Kältezentrale tritt am Donnerstag gefährliches Gas beim Maultaschenhersteller Bürger aus. Um das Leck abzudichten, bekommt die Ditzinger Feuerwehr externe Unterstützung.

Franziska Kleiner 19.09.2024 - 11:02 Uhr

In der Kältezentrale des Maultaschenherstellers Bürger in Ditzingen ist am Donnerstagmorgen giftiges Gas in der Kältezentrale ausgetreten. Wie die Feuerwehr mitteilt, war aufgrund eines Lecks in der Leitung Kohlendioxid in dem Ditzinger Industriebetrieb ausgetreten. Eine erhöhte Konzentration dieses Gases in der Luft kann beim Menschen zu Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Atemnot oder gar Bewusstlosigkeit führen.