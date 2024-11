Der Schritt war fast erwartet worden: Russland wird einen seiner besten Kunden in der EU nicht mehr beliefern. Es ist die Konsequenz aus einem Urteil. Kanzler Nehammer will vor die Presse treten.

dpa 15.11.2024 - 17:47 Uhr

Wien - Russland wird seine Gaslieferungen nach Österreich nach Angaben des österreichischen Energieunternehmens OMV von Samstag an stoppen. Die OMV habe von der Gazprom Export eine entsprechende Information bekommen, teilte die teilstaatliche OMV am Abend mit. Der Stopp der Lieferungen gilt als Reaktion auf ein Schiedsgerichtsurteil der Internationalen Handelskammer, das der OMV im Streit mit Gazprom 230 Millionen Euro zugesprochen hatte. Österreichs Kanzler Karl Nehammer will am Abend vor die Presse treten, um zu der Entwicklung Stellung zu nehmen.