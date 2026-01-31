Rekordtiefer Füllstand der deutschen Gasspeicher alarmiert Experten: In Bayern ist die Lage besonders schlecht. Droht bald eine Drosselung für die Industrie?
26.01.2026 - 14:52 Uhr
Die Situation der deutschen Gasspeicher erreicht allmählich einen kritischen Punkt. Laut aktuellen Daten sind die Speicher nur noch zu 35 Prozent gefüllt - ein Wert, der Erinnerungen an den Krisenwinter 2021/2022 weckt und Experten zunehmend beunruhigt, zumal das importierte LNG-Gas wegen der Kältewelle in den USA immer teurer wird. Sollte es so kalt bleiben wie aktuell, könnten die Vorräte womöglich nur noch sechs Wochen bis Mitte März reichen - oder müssten durch höhere Lieferungen ergänzt werden.