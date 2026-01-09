In den vergangenen Jahren wurde oft besorgt auf die Füllstände der Gasspeicher geschaut. Sie sind ein wichtiger Puffer. Wie ist aktuell die Lage?
09.01.2026 - 05:30 Uhr
Berlin/Oldenburg - Es herrscht ein strenger Winter in Deutschland, die Gasspeicher leeren sich – die Füllstände liegen deutlich niedriger als in Jahren zuvor. Besteht Anlass zur Sorge? Die Bundesnetzagentur geht zurzeit von einer gesicherten Gasversorgung aus. Ähnlich äußert sich das Bundeswirtschaftsministerium. Das ist die Lage.