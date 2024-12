Warum Trump an Weihnachten wieder in deutschen Wohnzimmern zu sehen ist

Donald Trump hat in „Kevin – Allein in New York“, der am 25. Dezember wieder im TV läuft, einen Mini-Gastauftritt. Diese Szene bleibt im Film, betont Sat.1 auf Nachfrage.

red/dpa 06.12.2024 - 07:24 Uhr

Der designierte US-Präsident Donald Trump erscheint an Weihnachten wieder auf Millionen deutschen Bildschirmen. „Wir zeigen „Kevin - Allein in New York“ in voller Länge - mit allen wichtigen, sehr wichtigen und unwichtigen Szenen“, sagt ein Sprecher des Fernsehsenders Sat.1, der den Film traditionell am ersten Feiertag zur Primetime um 20.15 Uhr zeigt (nachdem an Heiligabend „Kevin - Allein zu Haus“ gelaufen sein wird).