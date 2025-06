Nächster G7-Gipfel 2026 in Évian am Genfer See

Im kommenden Jahr hat turnusmäßig Frankreich den Vorsitz der G7-Gruppe. Präsident Macron kündigt beim Gipfel in Kanada an, wohin er die Staats- und Regierungschefs einladen will.

red/dpa 17.06.2025 - 20:57 Uhr

Der nächste G7-Gipfel wird 2026 im französischen Kurort Évian am Genfer See ausgerichtet. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron während des diesjährigen Treffens der Staats- und Regierungschefs in Kanada an. Der Vorsitz der Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte wechselt reihum zwischen den Mitgliedstaaten, im nächsten Jahr ist Frankreich dran.