Das Kulturhauptstadtjahr 2025 hat viele Besucher nach Chemnitz gelockt. Doch kaum vorüber, schließt nun das wohl markanteste Hotel der Stadt.
22.01.2026 - 15:03 Uhr
Chemnitz - Das markante Chemnitzer Congress Hotel im Herzen der Stadt schließt. Die Geschäftsführung habe entschieden, den Betrieb zum 31. Januar 2026 einzustellen, informierte ein Sprecher der GCH Hotel-Gruppe auf Anfrage. Zu den Gründen wurden nichts gesagt. "Derzeit können hierzu keine weiteren Angaben gemacht werden. Zu Spekulationen äußern wir uns nicht."