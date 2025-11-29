Kochroboter halten in Supermärkten, Krankenhäusern und Kasernen Einzug. Was die Start-ups Circus Group und Goodbytz antreibt - und wie Verbände und Arbeitnehmervertreter reagieren.
Hamburg - Roboter schleppen Lasten, sortieren Pakete und schneiden Grashalme - und auch in Küchen werden sie zunehmend gebraucht. Zwar galt es außerhalb des Science-Fiction-Genres lange als abwegig, Roboter als Köche einzusetzen. Doch das ändert sich - auch wegen des Fachkräftemangels. Die deutschen Start-ups Circus Group und Goodbytz tragen zu dem Wandel bei.