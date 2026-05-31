An der Wand im Gastraum an der Theke hängt ein Bild von Günther Oettinger: Auch Baden-Württembergs einstiger CDU-Ministerpräsident speiste bereits gutbürgerlich im Sportheim in Gebersheim. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, einst wohnhaft in Leonberg, habe einmal sogar Michael Schumacher mitgebracht, berichtet der Noch-Wirt Oliver Schmidt. Auch die jüngst leider tödlich verunglückte Star-Biathletin Laura Dahlmeier sei schon dagewesen. „Und früher, als auf der Solitude noch Rennen gefahren wurden, kamen auch Motorsport-Asse wie Jochen Rindt“, erzählt Schmidt.