Das Böblinger Gastro-Festival „Schlemmen am See“ gehört zu den beliebtesten Sommer-Events in der Region. In diesem Jahr gibt es wieder einige Neuerungen.

Am Unteren See in Böblingen findet vom 22. bis 26. Juli wieder eine der beliebtesten Genuss- und Sommerveranstaltungen der Region statt. Bei der kommenden Auflage von „Schlemmen am See“ dürfen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf einige Neuerungen freuen: eine komplett neu gestaltete zweisprachige Homepage, einen eigenen Party-Bereich an der Seetreppe, mehr gastronomische Vielfalt mit insgesamt 26 Ständen, einen neuen Foodtruck-Bereich sowie ein abwechslungsreiches Musik- und Rahmenprogramm.

Eine der größten Neuerungen in diesem Jahr ist die neugestaltete „Party-Area“ im Bereich der Seetreppe. Dort befinden sich künftig die DJ-Bühne. Die Musik wird in diesem Bereich bewusst etwas intensiver und partytauglicher sein, wie die Veranstalter ankündigen.

Gedämpftere Musik in vielen Bereichen

Gleichzeitig wurde das Beschallungskonzept rund um den See angepasst. In den übrigen Bereichen wird die gleiche Musik deutlich gedämpfter abgespielt. „Hintergrund waren Rückmeldungen von Gästen, die sich beim Essen eine ruhigere Atmosphäre gewünscht hatten“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren.

Die Menschen tummeln sich zwischen den weißen Zelten Foto: Stefanie Schlecht

Auch die Anordnung der für „Schlemmen am See“ traditionellen weißen Zelte wurde überarbeitet. Bühnenbauten oder andere Einrichtungen versperren künftig nicht mehr die Aussicht. „Stattdessen wird der Aufbau so gestaltet, dass die Gäste von nahezu jedem Platz aus den Blick auf das Wasser genießen können“, heißt es.

Die Zahl der teilnehmenden Betriebe wächst. Insgesamt dürfen sich die Gäste dieses Jahr auf 26 verschiedene gastronomische Locations freuen. Die große Vielfalt an Speisen und Getränken bleibt dabei die oberste Priorität der Veranstalter. Neben zahlreichen Traditionsbetrieben, die „Schlemmen am See“ teilweise bereits seit Jahrzehnten begleiten, gibt es dieses Jahr auch einige neue Anbieter

Zu den diesjährigen Neuzugängen zählen unter anderem:

BerryBay mit verschiedenen Variationen frischer Erdbeeren sowie Matcha- und Açaí-Spezialitäten

Die Frischemacher, die neuen Pächter der Gastronomie der Böblinger Kongresshalle, werden sich bei ihrem Debüt mit kreativen Bao Buns und einer stilvollen Weinbar präsentieren

Somit reicht die Palette an Speisen rund um den Böblinger See von traditioneller schwäbischer und regionaler Heimatküche, über afrikanische Speisen, chinesisches Fingerfood, BBQ in allen Varianten, italienische und mediterrane Spezialitäten, Burgern, Streetfood, frischer Thaiküche und Flammkuchen bis zu Nachspeisen wie Baumstriezel, Erdbeeren mit Schokoladensoße oder Crepes.

Eigener Bereich für Foodtrucks

Der Übergang zwischen Oberem und Unterem See wurde konzeptionell neu gestaltet. Dort entsteht - um die kulinarische Vielfalt zukünftig weiter auszubauen - ein eigener Bereich für Foodtrucks und Food-Anhänger. In diesem Bereich sind unter anderem neu dabei:

Pad Thaifood

Chilitos Mexican Streetfood

Lillis Baumstriezel & Eis

Darüber hinaus wurde auf dem übrigen Festgelände das Angebot im Dessert- und Süßwarenbereich erweitert. „Viele Gäste hatten sich in den vergangenen Jahren eine größere Auswahl an Nachspeisen gewünscht“, berichten die Verantwortlichen. Diesem Wunsch trage das Orga-Team nun Rechnung.

Jeder Tag hat sein Musikprogramm

Auch das Musikprogramm wurde neu konzipiert. Jeder Veranstaltungstag erhält seine eigene musikalische Handschrift. Bereits im Vorfeld können die Gäste auf der Homepage gezielt den Tag auswählen, der ihrem persönlichen Musikgeschmack entspricht. Das Musikprogramm 2026:

Mittwoch: Pop, Rock und aktuelle Charts

Pop, Rock und aktuelle Charts Donnerstag : Funk, Soul und R&B

: Funk, Soul und R&B Freitag : Elektro und House

: Elektro und House Samstag : Die größten Hits der 80er- und 90er-Jahre

: Die größten Hits der 80er- und 90er-Jahre Sonntag: Party- und Schlager Hits

Traditioneller Auftakt mit Feuerwerk

Eröffnet wird „Schlemmen am See“ auch in diesem Jahr am Mittwochabend, sobald die Dunkelheit einsetzt, mit dem traditionellen Eröffnungsfeuerwerk. Dieses wird erneut von der Volksbank Böblingen ermöglicht. Aufgrund der hervorragenden Resonanz im vergangenen Jahr hat sich die Volksbank Böblingen zudem entschieden, den Donnerstag zum exklusiven Volksbank-Tag zu machen. Dieser soll als besonderes Dankeschön an die Kundinnen und Kunden der Bank verstanden werden.

Viel Programm bei den Cycle Days Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

Der Samstag bietet zusätzlich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Sport- und Fahrradbegeisterte. Direkt im Bereich der Wandelhalle finden erneut die „Cycle Days“ statt. Geplant sind eine Fahrradmesse, ein Pumptrack für Jung und Alt, organisierte Fahrradtouren durch den Landkreis Böblingen und Breakdance-Shows.

Wer am Samstag nach dem offiziellen Ende von „Schlemmen am See“ noch nicht nach Hause möchte, kann den Abend erstmals bei der neuen Schlemmen am See Aftershow-Party ausklingen lassen. Diese startet am Samstagabend ab 23 Uhr im ehemaligen Seerestaurant der Kongresshalle. Direkt im Anschluss an das Festgeschehen gelangen die Besucher bequem zu Fuß über die Terrassen der Kongresshalle zur Partylocation. Mit Blick auf den Unteren See und das Gelände von Schlemmen am See kann dort zu Partymusik bis spät in die Nacht weitergefeiert werden.

Sonntag: Stadtlauf, Frühschoppen und Mercedes-Oldtimer

Der Sonntag beginnt traditionell sportlich. Erneut findet der Stadtlauf, organisiert von Stahl Laufsportevents, statt. Start und Ziel werden wieder auf der Albabrücke eingerichtet. Wer sich vor dem Besuch von „Schlemmen am See“ also sportlich betätigen möchte, kann sich über die Homepage von Schlemmen am See beziehungsweise über den dort hinterlegten Link von Stahl Laufsportevents anmelden. Weiteres Programm am Sonntag:

Ab 11 Uhr startet auf dem Elbenplatz der traditionelle Jäger-Frühschoppen.

Ab 12 Uhr lädt der beliebte Mittagstisch bei Schlemmen am See zum entspannten Mittagessen am Wasser ein. Bei teilnehmenden Ständen gibt es auch mittags wieder die Aktion ProbierMal - kleine Portionen, um sich an vielen verschiedenen Ständen durch das Fest der Feste schlemmen zu können.

Ab 13 Uhr folgt die Mercedes-Oldtimer-Sternfahrt. Zahlreiche liebevoll gepflegte Mercedes-Oldtimer mit Ziel Wandelhalle können dort aus nächster Nähe bestaunt werden. Die außergewöhnlichen Fahrzeuge, die allesamt in Sindelfingen gebaut wurden, bieten Automobilfans die Möglichkeit, automobile Geschichte in besonderer Atmosphäre zu erleben.

Neue Homepage erstmals zweisprachig

2026 präsentiert sich „Schlemmen am See“ mit einer vollständig überarbeiteten Internetpräsenz. Dort finden Gäste ab sofort sämtliche Informationen rund um die Veranstaltung.

Beim Stadtlauf geht es wieder rund. Foto: Stefanie Schlecht

Die neue Homepage wurde erstmals zweisprachig aufgebaut, sodass sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Besucher alle wichtigen Informationen bequem abrufen können. Neben Öffnungszeiten, Speise- und Getränkekarten sowie vielen Informationen zu den teilnehmenden Gastronomiebetrieben sind dort auch das vollständige Musik- und Rahmenprogramm sowie aktuelle Hinweise zur Veranstaltung zu finden.

Öffnungszeiten „Schlemmen am See“ 2026

Mittwoch, 22. Juli: 17:00 bis 23:00 Uhr

Donnerstag, 23. Juli: 17:00 bis 24:00 Uhr

Freitag, 24. Juli: 17:00 bis 24:00 Uhr

Samstag, 25. Juli: 12:00 bis 24:00 Uhr (inklusive Mittagstisch)

Sonntag, 26. Juli: 11:00 bis 22:00 Uhr (inklusive Mittagstisch)

Alle Programmpunkte, Öffnungszeiten, teilnehmenden Gastronomen sowie die vielfältigen Speisen- und Getränkeangebote finden Interessierte übersichtlich auf der neu gestalteten Homepage unter www.schlemmenamsee.de im Internet.