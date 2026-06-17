Das Böblinger Gastro-Festival „Schlemmen am See“ gehört zu den beliebtesten Sommer-Events in der Region. In diesem Jahr gibt es wieder einige Neuerungen.
17.06.2026 - 15:33 Uhr
Am Unteren See in Böblingen findet vom 22. bis 26. Juli wieder eine der beliebtesten Genuss- und Sommerveranstaltungen der Region statt. Bei der kommenden Auflage von „Schlemmen am See“ dürfen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf einige Neuerungen freuen: eine komplett neu gestaltete zweisprachige Homepage, einen eigenen Party-Bereich an der Seetreppe, mehr gastronomische Vielfalt mit insgesamt 26 Ständen, einen neuen Foodtruck-Bereich sowie ein abwechslungsreiches Musik- und Rahmenprogramm.