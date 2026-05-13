Grillduft, süße Zuckernoten und orientalische Gewürzaromen werden im Kreis Böblingen am Wochenende wieder durch die Luft ziehen. Dann nämlich gibt es gleich zwei Anlaufstellen für Freundinnen und Freunde gepflegten Schlemmens und lukullischer Genüsse. Von Donnerstag, 14. Mai, bis einschließlich Sonntag, 17. Mai, locken in Sindelfingen der Schlemmermarkt und in Böblingen die Street Food Fiesta.

Schlemmermarkt am Marktplatz in Sindelfingen: 14. bis 17. Mai, musikalisches Rahmenprogramm jeweils von 11 bis 23 Uhr (Sonntag bis 21 Uhr)

Street Food Fiesta auf dem Elbenplatz in Böblingen: 14. bis 17. Mai, geöffnet von 11 bis 22 Uhr (Sonntag bis 18 Uhr) Ein weiteres Jahr wird der Schlemmermarkt in Sindelfingen unter dem Vorzeichen der Sanierung der Marktplatz-Tiefgarage abgehalten. Stände und Besucher müssen ein wenig ausweichen. Statt nur auf dem Marktplatz werden sie auch wieder auf dem Planiedreieck zu finden sein. Was allerdings zumindest im vergangenen Jahr die Freude nicht getrübt hat.

Kulinarische Highlights beim 36. Schlemmermarkt in Sindelfingen

Es ist bereits die 36. Auflage des Genuss-Festivals, das viele seiner Fans schnurstracks zu ihren liebsten Ständen zieht. Mit dabei sind wieder viele bekannte Wirte und Anbieter aus der Region. Wie auch im vergangenen Jahr steht wieder das Team des Steakhouse Tower 66 vom Flugfeld hinter dem Grill, um frische Burger zu braten. Ebenfalls eine Konstante auf dem Schlemmermarkt ist das Catering Salute, das in den Vorjahren neben Paella auch frittierte Tintenfischringe, Garnelengerichte, Wurst und Käse anbot. Hausgemachte Nudelspeisen, Dorade und Pizza gibt es wie auch 2025 schon beim Stand des Monte Cassino, während Gastro France seinen beliebten Elsässer Flammkuchen verkauft. Therme-Wirt Thomas Heiling und sein Team bieten unter anderem Scholle Finkenwerder Art an. Außerdem gibt es passend zur Jahreszeit Spargelkreationen. Vom Hotel Erikson in Sindelfingen werden unter anderem Wildragout und Wolfsbarsch zubereitet. Crêpes und kalte Getränke gibt es unter anderem beim – ebenfalls fest etablierten – Cocktailwagen Wiesengarten -Team.

Aber nicht nur kulinarisch wird den Gästen etwas geboten, auch einige Musiker sind am Start, um das Erlebnis abzurunden. Am Donnerstag (Himmelfahrt, Vatertag) spielen ab 11 Uhr Big Balou und ab 17 Uhr 4 More Friends. Am Freitag sind Vito Villetta con amico aus Stuttgart auf der Bühne. Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit Reach Rock&Roll und ab 17 Uhr treten Karibik Tropical auf. ACA-coustic spielt am Sonntag um 11 Uhr. Die letzte Band ist dann um 16 Uhr Martin Lenz & Friend.

Street Food Fiesta bis Sonntag am Elbenplatz in Böblingen Foto: Stefanie Schlecht, sts

Die Street Food Fiesta tourt jährlich durch Süddeutschland und gastiert auch regelmäßig in Herrenberg oder Stuttgart. Auch in den vergangenen Jahren wurde schon auf dem Elbenplatz in Böblingen geschlemmt. So auch an diesem langen Himmelfahrtswochenende. Vom 14. bis 17. Mai sollen gut 20 Food Trucks und Getränkewagen am Unteren See Fleischgerichte, Vegetarisches, Getränke und Süßspeisen aus vielen Ländern anbieten. Vertreten sind laut Veranstalter Mexiko, Amerika, Asien, Indien, Venezuela, Ungarn, Peru sowie Deutschland.

Tom Sanchez aus Althengstett kommt seit 2019 mit der Street Food Fiesta nach Böblingen. Zweimal fand sie auf dem Marktplatz statt, danach auf dem Elbenplatz. In den Vorjahren gab es beispielsweise Gyros und Burger zu essen, aber auch brasilianische Kroketten, afrikanisches Hähnchen, Kartoffelspieße oder Samosa-Teigtaschen. Auch Striezeleis, Kochbananen, Lángos oder Crêpes konnten die großen und kleinen Genießer kaufen.