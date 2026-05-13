Am langen Wochenende gibt es im Kreis Böblingen allerhand Leckeres auf den Straßen. In Sindelfingen lockt der Schlemmermarkt, in Böblingen die Street Food Fiesta.
13.05.2026 - 13:37 Uhr
Grillduft, süße Zuckernoten und orientalische Gewürzaromen werden im Kreis Böblingen am Wochenende wieder durch die Luft ziehen. Dann nämlich gibt es gleich zwei Anlaufstellen für Freundinnen und Freunde gepflegten Schlemmens und lukullischer Genüsse. Von Donnerstag, 14. Mai, bis einschließlich Sonntag, 17. Mai, locken in Sindelfingen der Schlemmermarkt und in Böblingen die Street Food Fiesta.