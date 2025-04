Endlich erlaubt das Wetter, draußen essen zu gehen. Sogar fürs Outdoor-Frühstück ist es schon wieder warm genug. Welche Cafés an Rems und Murr eignen sich am besten? Eine Auswahl.

Endlich – die Sonne wirft wieder wohlig warme Strahlen auf die Haut und die Winterjacke findet so langsam ihr Plätzchen im Kleiderschrank. Selbst fürs Frühstücken im Freien ist es schon warm genug. Die beste Zeit, sich ein gemütliches Plätzchen vor einem Lokal zu suchen. In Winnenden, Waiblingen und Weinstadt und in der Umgebung gibt es viele Lokale, die ein leckeres Frühstücksmenü im Freien anbieten. Wo schmaust es sich am schönsten? Unsere Leser und unsere Redaktion können einige Cafés besonders empfehlen.

Städtetrip-Flair im Schorndorfer Ama Deli

Direkt am Marktplatz, zwischen malerischen Fachwerkhäusern, hat das Ama Deli einen beinahe idealen Standort erwischt. Mit einer Kulisse wie auf einem Urlaubsfoto lädt der Außenbereich zum gemütlichen Frühstücken ein. Das Ama Deli ist ein Ableger des bekannten Stuttgarter Restaurants Amadeus. Daher auch der Name, der sich aus dem Amadeus-Kosenamen „Ama“ und der Abkürzung „Deli“ für „Delikatessen“ zusammensetzt.

Bei den Produkten achte man vor allem darauf, dass diese hochwertig seien. „Viele sind regional vom Schorndorfer Wochenmarkt“, sagt der Inhaber Mathias Simon. „Alles, was geht, wird hier selbst gemacht“. Das Standardmenü ergänze man um saisonale „Daily specials“, aktuell beispielsweise das „Monkey Bread“: Vollkornbrotscheiben mit Rahmkäse, Banane, Honig, Himbeeren, Heidelbeeren, einem Klecks Nutella und frischem Obstsalat.

Das Auge isst mit im Grünen Haus Murrhardt

Das Grüne Haus in Murrhardt ist ein Geheimtipp unserer Leser. Das Bistro-Café gibt es nämlich erst seit zwei Jahren. Trotzdem kommt es sehr gut an, auf Google hat das Grüne Haus eine der seltenen Fünf-Sterne-Bewertungen. „Jede Bestellung wird aufwendig mit viel Liebe zum Detail gestaltet, denn das Auge isst bekanntlich mit“, sagt Angelika Homann und lacht. Als Mutter und Schwiegermutter unterstützt sie die Inhaber Veli Celis und Irene Soto im Hintergrund.

Beim Angebot habe man sehr auf eine große Variabilität geachtet. „Wir bieten auch eine Vielzahl von warmen Varianten an, zum Beispiel ein amerikanisches oder englisches Frühstück“, sagt sie. Aber auch das klassische Bauernfrühstück sei sehr beliebt.

Mediterraner Flair im Glückskind Winnenden

Auch das Café Glückskind in Winnenden steht bei unseren Lesern hoch im Kurs. „Es gibt einen schönen und ruhigen kleinen Hinterhof und leckere regionale Produkte“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin. Das Café Glückskind gibt es seit 2016, Luisa Fischer und Antonio Vittoria haben es im April 2023 übernommen. Den beliebten Außenbereich hat das Ehepaar erst im Sommer des vergangenen Jahres neu gestaltet. „Uns war es wichtig einen gemütlichen und leicht mediterranen Flair zu zaubern“, so die Inhaberin.

Beim Café Glückskind in Winnenden kommen die Zutaten fürs Frühstück aus der Umgebung. Foto: privat

Eingekauft werde in der Umgebung. „Wir legen viel Wert auf hochwertige und frische Zutaten“, sagt sie. „Bei uns werden die Pancakes zum Beispiel mit frischen Freilandeiern vom Micheleshof in Leutenbach und mit Mehl aus der Hegnacher Mühle selbst gemacht.“ Dazu ein regional gerösteter Kaffee vom Café Pilu in Waiblingen – so kann man in den Tag starten.

Plauschen zwischen Platanen im Café Sachsenheimer

Das Café Sachsenheimer ist ein Waiblinger Urgestein und deshalb, wenig überraschend, auch einer der Favoriten unserer Redaktion. Seit 1995 betreibt Jürgen Olma das Lokal in der Altstadt bereits. „Bei manchen Leuten wissen wir schon, was sie gerne essen wollen“, sagt Olma. „Sie sitzen immer am selben Platz, da legen wir schon die Zeitung hin.“ Bekannt ist das Sachsenheimer unter anderem für seinen ruhigen Innenhof. 160 Menschen haben dort gleichzeitig Platz. Und mittendrin: hohe Platanen, die neben großen Sonnenschirmen Schatten spenden. „Bei 20 Grad und Regen kann man trotzdem draußen sitzen.“

Köstliche Waffeln in der Weinstädter Kostbar

Auch die Kostbar in Weinstadt ist in der Redaktion beliebt. Seit 1999 gibt es diese als Catering-Unternehmen in Korb, 2015 kam das Restaurant in Weinstadt dazu. „Auf unserer Außenterrasse kann man sonnig oder geschützt unter Sonnenschirmen sitzen“, sagt die Betreiberin Daniela Diener. Zudem gibt es einen kleinen Kinderbereich mit Sandkasten und Rutsche. Beim Frühstücksangebot sei ihr besonders wichtig, dass die Zutaten regional, saisonal, vielfältig sind. Ihre Gästen mögen das „Von allem Ebbes“- Frühstück mit Rührei, Bacon & Belgischen Waffeln am liebsten, sagt Diener.

Kaffee mit Glockengeläut im Café Kirchatörle

Das Café am Kirchatörle in Winterbach wird seinem Namen gerecht. Wer auf der Terrasse sitzt, hat die historische Kirche direkt im Blick. „Alle 15 Minuten erinnern die Kirchenglocken daran, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist – obwohl es sich irgendwie so anfühlt, wenn man dort verweilt“, sagt Jenny Wiedmaier. Sie betreibt das Café seit November des vergangenen Jahres. Bei der Gestaltung des Außenbereiches hatte es die Betreiberin nicht schwer: „Die Stimmung ist an sich schon ganz besonders und einmalig.“ Was sie selbst an dem Ort mag: „Man kann seinen Kaffee abgeschottet von der rasanten Welt draußen genießen.“

Urlaubsstimmung im Welzheimer Café am Westkastell

Jenny Wiedmaier betreibt aber noch ein zweites Café, in dem es sich entspannt draußen frühstücken lässt: Das Café Westkastell in Welzheim. „Wir haben in beiden Cafés ein großes Frühstücksangebot“, sagt die Inhaberin. Die Brotwaren kommen aus der Bäckerei Wiedmaier, die ihr Ehemann Florian Wiedmaier betreibt.

Den Außenbereich des Cafés am Westkastell will die Betreiberin diesen Sommer erneuern. „Die Gäste dürfen sich auf Urlaubsstimmung mitten in Welzheim freuen.“