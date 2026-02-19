Prominenter Gastro-Besuch im Seegärtle in Böblingen: TV-Koch Tim Mälzer, bekannt durch Formate wie „Tim Mälzer kocht!“ oder „Kitchen impossible“, schaute am Dienstagmittag bei Uwe Hutfilz auf einen Kaffee vorbei. „Die drehen gerade in Böblingen“, erzählt der Böblinger Szene-Wirt am Telefon. Wo und was genau, wisse er nicht. „Das ist ja immer streng geheim“, so Hutfilz.

Er selbst habe mit den Dreharbeiten nichts zu tun, beteuert Uwe Hutfilz, der das Seegärtle neben dem Böblinger Kino seit mehr als 20 Jahren betreibt. „Einen Tag vorher wurde ich angerufen, ob Tim Mälzer und sein Team bei mir vorbeikommen können, weil das Seegärtle geschickt liegt“, berichtet der Gastronom, „die waren heute an der Wandelhalle, da hat das gepasst.“ Spontan machte Hutfilz gemeinsam mit dem Promi-Koch ein Selfie und postete das Foto auf Facebook.

Tim Mälzer ist für Dreharbeiten in Böblingen unterwegs

Stärker involviert war das Kaktus-Café am Friedrich-List-Platz 3. „Bei uns wurde am Vormittag eine Szene gedreht“, berichtet Stavros Kalpaklis, der den Besuch auf Instagram festhielt. Das sei eine Woche vorher angekündigt worden. Mehr über die TV-Produktion will und darf der Café-Inhaber aber nicht verraten. Am Nachmittag seien Mälzer und sein Team dann noch einmal für eine Pause vorbeigekommen. „Die trinken gerne guten Kaffee“, erzählt Kalpaklis schmunzelnd, „insbesondere Tim Mälzer.“

Uwe Hutfilz im Wintergarten des Seegärtles. Foto: Stefanie Schlecht

Der Besuch bei Uwe Hutfilz war trotz kurzfristiger Ankündigung problemlos möglich, dabei hatte sich der Wirt noch gar nicht ganz erholt vom Rosenmontag. Der traditionelle Umzug von Grün-Weiß Böblingen mit mehr als 70 Gruppen führt direkt am Seegärtle vorbei, da feiert der Böblinger Wirt gerne in vorderster Linie mit. „Das war der Wahnsinn am Montag“, ist Hutfilz begeistert, „bei mir war die Hölle los – alles rappelvoll.“ Wohl einer der besten Rosenmontage, die er je erlebt habe.

Seegärtle in Böblingen brummt am Rosenmontag

Die Spuren der Party am Vortag waren am Dienstag noch gar nicht ganz beseitigt. „Hier sah es wüscht aus“, grinst Hutfilz, „aber das war Tim Mälzer egal.“ Eine Rosenmontagsparty ist ja wohl auch eine gute Entschuldigung, da hatte der stets locker auftretende TV-Koch sicher Verständnis.