TV-Koch Tim Mälzer ist derzeit mit Dreharbeiten in Böblingen beschäftigt. Unter anderem schaute der Promi im Seegärtle bei Uwe Hutfilz vorbei.
19.02.2026 - 12:01 Uhr
Prominenter Gastro-Besuch im Seegärtle in Böblingen: TV-Koch Tim Mälzer, bekannt durch Formate wie „Tim Mälzer kocht!“ oder „Kitchen impossible“, schaute am Dienstagmittag bei Uwe Hutfilz auf einen Kaffee vorbei. „Die drehen gerade in Böblingen“, erzählt der Böblinger Szene-Wirt am Telefon. Wo und was genau, wisse er nicht. „Das ist ja immer streng geheim“, so Hutfilz.