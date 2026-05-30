Gastro in Böblingen und Umgebung: Neueröffnungen und alte Bekannte – 8 schöne Biergärten im Kreis Böblingen

Sind wir mal ehrlich: Der Frühling war nix. Ein paar schöne Tage gab es, aber gutes Biergartenwetter ließ auf sich warten. Doch endlich geht’s los, Sommertemperaturen locken nach draußen. Wo sind schöne Biergärten zum Einkehren?

Wieder eröffnet: Die Weiler Hütte Seit dem 2. Mai hat die Weiler Hütte bei Weil im Schönbuch neu eröffnet, und zwar vom altbekannten Böblinger Gastronom Tobias Faude. Er lockt mit gutbürgerlicher, schwäbischer Küche. Die Lage mitten im Schönbuch ist idyllisch, viele Bäume spenden Schatten bei heißem Wetter. Wer sich gerne bedienen lassen möchte, kann auf der neuen Außenterrasse am Restaurant Platz nehmen. Geöffnet ist täglich, und zwar montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 21 Uhr. Die Adresse: Tübinger Str. 100 in 71093 Weil im Schönbuch.

Seit Mai hat die Weiler Hütte einen neuen Wirt. Foto: Käthe Rueß

Hopfengetränke und mehr im Hopfengarten

Ebenfalls neu eröffnet hat der Hopfengarten beim Sportverein VfL Sindelfingen. Seit Mitte April schenken dort die erfahrenen Gastronomen Philipp Hettler und Valentin Hillengass aus. Sie wollen mit dem Hopfengarten einen „Ort des Genusses“ schaffen. alle sollen sich Willkommen fühlen, nicht nur Sportler, sondern auch Familien, Senioren oder Ausflügler. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 12 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr – bei schönem Wetter. Die Adresse: Rudolf-Harbig-Str 8 in 71063 Sindelfingen.

Valentin Hillengass (rechts) und Philipp Hettler haben den Hopfengarten neu eröffnet. Foto: Stefanie Schlecht

Schönster Ausblick: Schlosskeller

Herrlich liegt der Schlosskeller: Über den Dächern Herrenbergs lockt er mit einem fantastischen Fernblick über das Gäu bis an den Rand der Schwäbischen Alb. Er bietet sich an für einen kleinen Spaziergang vom Parkplatz des Schönbuchturms Richtung Schlossruine. Wer es kürzer mag, nimmt den Parkplatz Johannisberg. Von der Stadthalle wartet ein kleiner Aufstieg von circa 20 Minuten. Die Speisekarte im Schlosskeller reicht von vegetarisch über Finger Food bis herzhaft oder süß. Der Biergarten öffnet dienstags bis samstags um 13 Uhr und schließt um 19 Uhr (freitags um 22 Uhr), sonn- und feiertags ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Adresse: Schlossberg 3 in 71083 Herrenberg.

Wiesengarten-Biergarten in Sindelfingen

Der Wiesengarten-Biergarten – ein Klassiker unter den Biergärten im Kreis Böblingen – im Sindelfinger Sommerhofenpark ist ebenfalls ein schönes Ausflugsziel. Ob nach einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Spiel auf den Grünflächen des Sommerhofenparks: Inmitten der Innenstadt findet sich dieses idyllische Plätzchen. Hier können Besucher das Grün und die Sonne, ein Kaffee oder ein kaltes Getränk oder eines der vielfältigen Gerichte genießen. Anzusteuern ist der Wiesengarten-Biergarten bei gutem Wetter immer von 11 bis 21.30 Uhr. Die Adresse: Sommerhofenpark 3, 71063 Sindelfingen.

Der Wasserturm in Böblingen

Kein Aprilscherz: Seit 1. April hat in Böblingen der Bereich um den Wasserturm seine Tore geöffnet. Offen für Besucher sind demnach der Wasserturm selbst, aber auch der anliegende Waldbiergarten und der Spielplatz. Vom Wasserturm aus lässt sich im 360-Grad-Umfang nach Stuttgart, auf die Schwäbische Alb, den Schönbuch und den Schwarzwald blicken. Wer nach dem Panoramablick oder dem Toben auf dem Spielplatz Hunger verspürt, ist im Waldbiergarten richtig. Dieser serviert von Salaten, Vesper über gut-bürgerliche Küche eine Bandbreite an Gerichten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr. Die Adresse des Waldbiergartens ist die Waldburger Straße 96 in 71032 Böblingen.

Böblingen - Lokaltermin: Waldbiergarten am Wasserturm Foto: Simon Granville

Naturfreundehaus in Herrenberg

Ebenfalls bekannt, idyllisch und naturnah gelegen ist der Biergarten am Naturfreundehaus in Herrenberg. Mitten im Grünen gelegen können sich Wanderer, Radfahrer, Familien und sonstige Ausflügler auf gut-bürgerliche Küche freuen. Es gibt einen großen, kostenfreien Parkplatz vor Ort. Der Biergarten des Naturfreundehauses ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Küche ist offen von 12 bis 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen kann der Biergarten von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Die Küche serviert durchgehend bis 17 Uhr. Zu finden ist das Naturfreundehaus in der Hildrizhauser Straße 103 in 71083 Herrenberg – ganz in der Nähe des Schönbuchturms.

Am Oberen See verweilen: Bootshaus Böblingen

Wer gern am Wasser ist, ist beim Bootshaus im Stadtgarten Böblingen genau richtig. Ausflügler können dann wieder mit Ruder- oder Tretboot auf dem Oberen See ihre Runden drehen. Direkt am See besteht mit dem Bootshaus-Restaurant die Gelegenheit, sich kulinarisch zu stärken und unter alten Kastanienbäumen etwas durchzuatmen. Im Biergarten des Restaurants hat man neben Salaten, Flammkuchen, schwäbischen Spezialitäten, Kuchen und weiteren klassischen Gerichten auch immer den Blick auf den See. Wochentags ist der Bootshaus-Biergarten von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Wochenende öffnet der Biergarten um 12 Uhr.

Böblingen - Lokaltermin Bootshaus am Oberer See Foto: factum/Granville

Eisenbahner-Biergarten in Böblingen

An der Schönbuchbahn-Haltestelle „Zimmerschlag“ in Böblingen wartet der Eisenbahner-Biergarten auf. Aufgetischt werden hier sowohl deutsche als auch kroatische Spezialitäten wie Cevapcici, Pola Pola oder Djuvec-Reis. Aber auch Salate werden angeboten. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag von 14.30 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr. Gelegen ist der Eisenbahner-Biergarten im Zimmerschlag 4 in 71032 Böblingen.