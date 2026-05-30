Gastro in Böblingen und Umgebung Neueröffnungen und alte Bekannte – 8 schöne Biergärten im Kreis Böblingen
Wir wissen, wo es schmeckt, und man herrlich sitzt, auch bei heißen Temperaturen. Dabei sind neue Lokale und altbekannte.
Wir wissen, wo es schmeckt, und man herrlich sitzt, auch bei heißen Temperaturen. Dabei sind neue Lokale und altbekannte.
Sind wir mal ehrlich: Der Frühling war nix. Ein paar schöne Tage gab es, aber gutes Biergartenwetter ließ auf sich warten. Doch endlich geht’s los, Sommertemperaturen locken nach draußen. Wo sind schöne Biergärten zum Einkehren?