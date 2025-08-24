Mit seinem neuen Angebot füllt der Friolzheimer Verein eine Lücke: Seit er montags auf sein Vereinsgelände zum Hock lockt, können sich die Hobby-Gastronomen kaum retten vor Publikum.

Montags ins Museum oder in eine Kunstausstellung? In der Regel Fehlanzeige. Ausgehen in ein Restaurant oder auf einen Treff im Biergarten mit Freunden? Leider geschlossen, heißt es da vielerorts. Erlebnis- oder sonst wie Hungrige stehen häufig am Anfang der Woche häufig vor verschlossenen Türen. Dabei lockt gerade die Sommerzeit die Menschen aus dem Haus, am liebsten auf ein kühles Getränk ins Freie.

Das haben sich die Aktiven des Kleintierzüchtervereins Friolzheim Z160 zunutze gemacht. Seit Anfang August laden sie immer montags auf ihr Vereinsgelände am Ortsrand zum gemütlichen Hock ein. Der Erfolg ist durchschlagend, erzählen die Vereinsmitglieder rund um den langjährigen Vorsitzenden Dieter Schmitz. Am ersten Montag Anfang August kamen an die 120 Leute, eine Woche später waren es um die 160 Gäste.

Schilder weisen den Weg zur Kulinarik. Foto: Simon Granville

Der dritte Montag im August ist ein sonniger, nicht allzu heißer Tag. „Letzte Woche, als die große Hitze war, mussten wir noch zusätzliche Sonnenschirme besorgen, sonst war es nicht auszuhalten“, erzählt Schmitz. „Und wir mussten zusätzliche Sitzmöglichkeiten aufbauen, so groß war der Andrang.“

Zum Abend wird es rappelvoll

An diesem Nachmittag gegen 17 Uhr sitzen schon rund 30 Gäste im Biergarten, vorwiegend ein etwas älteres Publikum, gegen 19 Uhr ist es rappelvoll, die Gästeschar ist bunt gemischt. Frauen aus dem Verein bringen Getränke und Speisen an die Tische.

Neben kalten Klassikern wie Wurstsalat und Käseplatten gibt es immer auch ein besonderes Essen. An diesem Tag sind es Maultaschen mit Kartoffelsalat. Weil es in den vergangenen Wochen wegen des großen Andrangs zu Wartezeiten beim Service kam, soll auf Selbstbedienung umgeschwenkt werden. „Wir machen das hier alles ehrenamtlich“, sagt der Vereinsvorsitzende. Zum Abend kommt eine große hungrige und durstige Radlergruppe nach einer schweißtreibenden Tour, ein Tisch ist bereits für sie reserviert.

Das gastronomische Angebot ist befristet

Es sind überwiegend Einheimische, die montags zum Biergarten unterhalb des Betzenbuckels kommen. „Die sagen alle, so etwas hat noch gefehlt in Friolzheim“, erzählt Dieter Schmitz. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut angenommen wird“, freut er sich. Deswegen soll es dieses Angebot je nach Wetter noch bis in den Oktober hinein geben. Apropos Wetter: Sollte es wirklich einmal schütten, finden die Biergarten-Gäste Zuflucht in den Räumen des Vereinsheims. Diese werden sonst nur zu besonderen Gelegenheiten bewirtet.

Auch jugendliche Mitglieder wirken mit

85 Mitglieder hat der Verein zurzeit, darunter zwölf aktive Züchter. Auch einige Jugendliche sind dabei. Gezüchtet wird die ganze Palette von Hühnern über Tauben, Enten, Fasanen und sogar Pfauen bis hin zu Kaninchen. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir viele neue Mitglieder bekommen, wir sind halt ein aktiver Verein“, erklärt Schmitz. Das zeigt auch das rege Besucherinteresse nicht nur an den Sonntagen, wenn viele Spaziergänger in die Anlage kommen.

Die Einnahmen kann der Verein gut brauchen

Und dafür steht auch die große Nachfrage bei der Bewirtung der Veranstaltungen im Herbst. Dazu gehören in diesem Jahr die Widder-Club-Schau im Oktober, die Lokalschau im November und die Stammschau Geflügel des Landesverbands im Dezember. Ohne Voranmeldung fürs Essen geht es nicht, so groß ist die Nachfrage.

Der Erlös aus den vielen Aktivitäten der ehrenamtlichen Kleintierzüchter fließt in Projekte auf der Anlage am Steinkläffle. Dort sind bereits Anbauten zur Außenbewirtung entstanden, neue Volieren und Zäune sollen errichtet werden. Mit den Einnahmen aus dem Montags-Biergarten könnte die Verwirklichung der Pläne näherrücken.