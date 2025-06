Gastro in Leonberg: Behörde macht Café an Traditionsstandort dicht

Wegen hygienischer und baulicher Mängel sowie unsachgemäßer Lagerung von Lebensmitteln ist das Ende der Café Deli Bar Musu am Marktplatz 5 besiegelt – nach nur einem halben Jahr.

Behörde macht Café an Traditionsstandort dicht

Gastro in Leonberg

Es scheint der Wurm drin zu sein im alten Gebälk des historischen Fachwerkhauses am Marktplatz 5, vielen Leonbergern noch immer als Krone bekannt. Nach einigen Pächterwechseln in den vergangenen Jahren hat nun auch das Musu, eine moderne Café Deli Bar, wieder geschlossen. Michelle und Davide Musu hatten ihr „Herzensprojekt“, wie sie es nannten, erst im Dezember 2024 eröffnet. Sie wollten damit auch einen Beitrag leisten, die Altstadt zu bereichern. Dabei bauten sie aber vor allem auf das Stuttgarter Publikum und die Influencer-Szene. Mit ihrer Aussage, sie seien nicht in erster Linie auf Laufkundschaft auf dem Marktplatz angewiesen, hatten sie schon im Vorfeld nicht wenige Leonberger verärgert.