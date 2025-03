Im Oktober 1730 ließ Herzog Eberhard Ludwig am Ludwigsburger Holzmarkt eine Apotheke einrichten – per Dekret. Die Hofapotheke versorgte den Adeligen mit Salben, Tropfen und Tinkturen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Im Inneren hat sich – zumindest in dem Teil, in dem sich früher die Apotheke befand – nicht viel verändert. Es darf sich ja auch so gut wie nichts ändern. Doch das warme, dunkle Holz im Barbereich bildet eine gelungene Ergänzung zum eher in nordischem Chic gehaltenen Restaurantbereich.

Die Zeiten, in denen medizinische Produkte verkauft wurden, sind längst vorbei. Seit 2014 wird in der einstigen Apotheke – die zwischenzeitlich auch eine Lavazza-Bar war – mediterrane Küche serviert. Die Hofapotheke ist Bar, Café und Restaurant in einem – und sie trägt die Handschrift von Constanze und Wassili Chatzis, die zusammen mit ihrem Sohn Evangelos dafür sorgen, dass sich der Gast willkommen fühlt.

Wer schon einmal Urlaub in Griechenland gemacht hat, weiß um die Herzlichkeit, mit der dort Gäste bewirtet werden. Man sitzt zusammen, die Gerichte werden in die Mitte des Tisches platziert und jeder greift zu. Ein Miteinander, das vor allem die Stammgäste der Hofapotheke lieben und leben. Vor allem bei den Meze. Traditionell werden die kleinen Vorspeisen und Snacks zu einem Glas Ouzo oder Tsipouro, einem Tresterbrand serviert. In der Hofapotheke ist die von der Küche zusammengestellte Auswahl aus drei kalten und drei warmen Vorspeisen besonders beliebt, erzählt Constanze Chatzis. Die 55-Jährige hat in der Küche das Sagen, ihre Männer an der Bar und im Service. Aufgepasst: Wer sich für die Meze entscheidet, sollte guten Appetit mitbringen, denn die Chatzis meinen es gut mit ihren Gästen.

Die griechische Küche habe sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt und sei viel mehr als nur Souvlaki und Gyros, gerät Constanze Chatzis ins Schwärmen. In der modernen griechischen Küche werde viel mit Gewürzen und Aromen gearbeitet. Das zeigt auch der Blick in die Speisekarte der Hofapotheke. Da findet sich Oktopus vom Grill mit Fava – einem Mus aus gelben Schälerbsen – aromatisiert mit Trüffelöl und Kapern. Oder Riesengarnelen in einem Sud aus Sternanis und Zitrusaromen.

Einen Namen gemacht haben sich die Chatzis vor allem durch ihr großes Angebot an Fisch. Dorade, Kalamari, Oktopus, Lachs, Wolfsbarsch, Muscheln, Garnelen – wer Fisch mag, dem geht in der Hofapotheke das Herz auf. „Wir haben uns ganz bewusst auf Fisch spezialisiert“, sagt Wassili Chatzis. „Weil wir ihn selbst gerne essen und weil das aus unserer Sicht eine gastronomische Lücke hier in Ludwigsburg ist.“

Das Gebäude am Holzmarkt ist wohl eines der schönsten in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Aber natürlich gibt es auch Gyros in der Hofapotheke. Der Klassiker ist so etwas wie ein Zugeständnis an die Stammgäste, die der Gastronomen-Familie treu geblieben sind, als sie vor elf Jahren aus Oßweil in die Kernstadt wechselte. Im Stadtteil hatten Constanze und Wassili Chatzis das Vereinsheim des DJK betrieben.

Gäste halten seit vielen Jahren die Treue

„Viele kommen seit Jahren zu uns“, freut sich die 55-Jährige. Um besagten Stammgästen immer wieder etwas Neues bieten zu können, gibt es in der Hofapotheke eine wechselnde Extrakarte mit jeweils einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Dessert. Aktuell bildet ein Dubai Cheesecake den süßen Abschluss. „Wir dachten, wir machen auch mal auf fancy und nennen es so“, sagt Constanze Chatzis und lacht. Denn eigentlich sind Kataifi, also die sirupartigen Teigfäden, aus der griechischen Küche nicht wegzudenken.

Das Ziel der Gastronomenfamilie klingt simpel – und ist doch nicht immer leicht zu erreichen: Die Gäste sollen sich in der Hofapotheke wie daheim fühlen. „Bei uns geht es nicht steif zu. Zu vielen Gästen haben wir ein fast schon familiäres Verhältnis“, sagt die 55-Jährige. Und in allem was sie und ihre Männer auf den Tisch bringen und den Gästen bieten, ist ein bisschen Griechenland drin. Kurzum: Lebensfreude, Herzlichkeit, Genuss.

Großer Außenbereich

Öffnungszeiten

Die Hofapotheke hat Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 1 Uhr, samstags von 10 bis 1 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Plätze

Im Barbereich hat die Hofapotheke 20 Plätze, im Restaurant 22 Plätze. Der Außenbereich am Holzmarkt mit Blick auf den Obelisken bietet 70 Plätze.