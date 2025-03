Mit dem Brecheisen durch Marbach Nächtlicher Hunger? Unbekannte brechen Snackautomaten auf

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Marbach (Kreis Ludwigsburg) und Rielingshausen mehrere Snackautomaten aufgebrochen. Dabei gingen die Täter laut Polizei äußerst rabiat zu Sache und richteten großen Schaden an.