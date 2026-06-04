Gastro in Weissach Café Samocca: Porsche und Stiftungen ermöglichen besonderes Projekt
Das neue Café Samocca in Weissach hat ein einzigartiges Konzept. Das Integrationsunternehmen Pfiffikus schafft hier Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.
Das neue Café Samocca in Weissach hat ein einzigartiges Konzept. Das Integrationsunternehmen Pfiffikus schafft hier Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.
Der Weg ist lang und steinig gewesen, doch das Ziel kann sich sehen lassen. Das Leonberger Integrationsunternehmen Pfiffikus hat in Weissach das Café Samocca eröffnet. In den Räumen des Seniorenzentrums Rosa-Körner-Stift, im Herzen der Gemeinde, ist ein Ort der Begegnung und des Genusses entstanden, wo zudem Inklusion gelebt wird.