Der Weg ist lang und steinig gewesen, doch das Ziel kann sich sehen lassen. Das Leonberger Integrationsunternehmen Pfiffikus hat in Weissach das Café Samocca eröffnet. In den Räumen des Seniorenzentrums Rosa-Körner-Stift, im Herzen der Gemeinde, ist ein Ort der Begegnung und des Genusses entstanden, wo zudem Inklusion gelebt wird.

„Das vor 24 Jahren durch engagierte Eltern und Lehrkräfte der Karl-Georg-Haldenwang-Schule gegründete integrative Unternehmen Pfiffikus wagt nun ein weiteres Betätigungsfeld“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins der Schule beim Festakt der Café-Eröffnung. Der Verein ist der alleinige Gesellschafter von Pfiffikus. Die Firma hat sich in den Geschäftsfeldern Wäscheservice und Reinigung etabliert. Zudem bietet sie Serviceleistungen in der Schulverpflegung an – in drei Mensen sind Mitarbeitende tätig, in zwei Schulen bereiten sie Frühstück vor. Bei Pfiffikus sind derzeit 21 Mitarbeitende tätig, neun von ihnen haben eine Behinderung.

„Den besten Cappuccino mit Hafermilch gibt es hier“

„Unsere Motivation für das Café ist gewesen, einen weiteren Zweig mit Arbeitsplätzen zu schaffen, wo Menschen mit einem Handicap sichtbar in der Öffentlichkeit wirken“, sagte Wolfgang Weiß, einer der beiden ehrenamtlichen Geschäftsführer. Mehrere Wochen lang hätten sich sechs Praktikantinnen und Praktikanten vorbereitet, den Café-Betrieb zu gestalten und sich dabei das Motto gegeben: „Mit uns geht es - den besten Cappuccino mit Hafermilch gibt es hier!“

Im Café werden Spezialitätenkaffees und Gourmetmischungen serviert. Foto: privat

Die Caféhausleitung haben Julia Bläsi und Benjamin Stähle. Beide kommen von der Lebenshilfe Leonberg und haben langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung. Dem Café kommt dabei zugute, dass Benjamin Stähle gelernter Konditormeister ist.

Weissach: ein Café, in dem sich alle Generationen treffen können

Viel Lob gab es bei der Eröffnung auch von Dusan Minic, dem Sozialdezernenten des Landkreises. Ein Café zu betreiben, sei zuerst eine Idee gewesen, die überhaupt nicht in die Strukturen passte. „Darum bin ich umso dankbarer, dass sich die Ideengeber trotz zahlreicher Schwierigkeiten durchgesetzt haben.“

Die ersten Überlegungen für ein Café begannen Mitte 2023, nachdem der bisherige Betreiber seinen Betrieb eingestellt hatte. Die Räumlichkeiten im Eingangsbereich des Seniorenzentrums bieten mit ihrer zentralen Lage, guten Parkmöglichkeiten und einem barrierefreien Zugang gute Voraussetzungen für ein Café, in dem sich alle Generationen treffen können.

„Damit schaffen wir attraktive Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap auf dem ersten Arbeitsmarkt“, sagte Tobias Benzinger, ebenfalls ehrenamtlicher Vorsitzender bei Pfiffikus. Der Einstieg von Pfiffikus in den Cafébetrieb eröffne neue Chancen und unterstreiche das inklusive und nachhaltige Unternehmenskonzept.

Die schwierige Suche nach einem Geldgeber für das Café

Geldgeber zu finden war nicht einfach. Die größte Hürde wurde genommen, als die Eugen und Irmgard Hahn-Stiftung aus Esslingen eine erste Zusage für eine Anschubfinanzierung für fünf Jahre erteilte und somit das Einstellen der Café-Leitung ermöglichte.

Die Marke Samocca wurde 2003 von den Ostalb-Werkstätten der Samariterstiftung gegründet und ist mittlerweile ein bundesweites Franchisesystem. Zehn Betriebe in Deutschland schaffen neue Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen. Weissach ist für die Stiftung eine Neuerung, denn das Café ist nicht an eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung angeschlossen.

Porsche-Leiter: „Es werden neue gesellschaftliche Perspektiven geschaffen“

„Hier muss man den Begriff Inklusion nicht erklären“, zollte Wolfgang Bleher aus dem Vorstand der Samariterstiftung Respekt. Die Stiftung überlässt als Betreiber des Seniorenzentrums in den Anfangsjahren Pfiffikus die Räume mietfrei. Zudem stellte Bleher eine „erhebliche finanzielle Zuwendung“ über „Zeit für Menschen“, der Stiftung der Samariterstiftung, in Aussicht.

Mit finanzieller Unterstützung kann Pfiffikus auch von Porsche rechnen. Alexander Gressenich, Leiter Leadership und Development, würdigte die Eröffnung des Cafés auch als einen besonderen Tag für Porsche. „Wenn in Weissach, am Sitz des Entwicklungszentrums, ein Ort entsteht, an dem Inklusion gelebt wird, werden neue gesellschaftliche Perspektiven geschaffen“, sagte er.

Ein großer Gewinn für den Ort, lobt der Bürgermeister

Im Café werden sortenreine Spezialitätenkaffees und Gourmetmischungen vor den Augen der Gäste geröstet. Ergänzt wird das Angebot mit von Konditormeister Benjamin Stähle kreierten Kuchensorten, ausgewählten Teesorten und Trinkschokoladen. Geöffnet ist das Café mittwochs bis samstags von 9 bis 17 Uhr.

„Wir bekommen einen Ort, an dem Menschen Menschen begegnen, verweilen, miteinander sprechen, und das ist ein großer Gewinn“, sagte der Weissacher Bürgermeister Jens Millow. Die Gemeinde stellt dem Café auf dem Vorplatz eine Fläche für Außengastronomie zur Verfügung.