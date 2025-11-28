Gibt es zu viele Döner-Angebote in Leonberg? Offenbar nicht, im Januar will „Kebab Republic“ im Leo-Center eröffnen. Der Center-Manager verspricht sich viel davon.

Bereits bei seinem Start als Manager im Leo-Center im November 2024 hat Serge Micarelli angekündigt, die Auswahl und Vielfalt der gastronomischen Konzepte und damit die Zahl der Gastro-Betriebe deutlich zu erhöhen. „Damit folgen wir nicht nur den Ansprüchen und Anforderungen des Marktes, sondern auch dem vielfachen Wunsch vieler Kunden. Erst die letzte Kundenbefragung im Oktober spiegelte ein großes Interesse an mehr Auswahl in der Gastronomie wider.“ Diesem Wunsch will Micarelli nun wieder Rechnung tragen: „Mit ‚Kebab Republic’ zieht ein weiteres neues Gastro-Konzept ins Center ein.“ Die Eröffnung ist für Anfang Januar 2026 geplant.

Nicht nur Kebab: Im Leo-Center gab es mehrere Gastro-Veränderungen In diesem Jahr gab es schon Veränderungen. Neben der Neubesetzung des Eiscafés im Erdgeschoss durch „Zoe Ice & More“ im Juli folgte im selben Monat die italienische Gastronomie „Ristorante Pizzeria Romeo“ im Obergeschoss. „Die Geschäfte laufen in beiden Konzepten gut und entsprechen mehr als nur den Erwartungen“, sagt Serge Micarelli. Ebenfalls im Obergeschoss bietet „Danilas Chocobar“ süße Spezialitäten an, im Erdgeschoss zog „Köfte“ ein.

Kandar Hazar zieht mit „Kebab Republic“ ins Leo-Center ein. Foto: Leo-Center

Der Center-Manager kennt die immer wieder zu hörende Kritik, in der Eltinger Straße gäbe es bereits zu viele Döner-Anbieter. Doch der Geschäftsmann weiß auch, dass Döner und Burger vor allem bei Jugendlichen gut ankommen. „Deshalb wollen wir die Kundschaft aus der Eltinger Straße mit einem Konzept von bester Qualität ins Center holen.“ Micarelli legt Wert darauf, so betont er immer wieder, dass die Chemie zwischen dem Center-Manager und dem Betreiber stimmen müsse. „Jedes neue Konzept muss dem Leo-Center guttun und es weiterentwickeln.“

Bereits am Mittwoch, 3. Dezember, wird die Fläche an den „Kebab Republic“-Betreiber Kandar Hazar übergeben. „Er ist aus der Region und bringt sehr viel Erfahrung mit“, sagt Micarelli. Der neue Mieter habe sich für die ehemalige „Pazzesco“-Fläche im Erdgeschoss, vis-à-vis des neuen Eiscafés Zoe, entschieden. Die Eröffnung von Hazar wird voraussichtlich Anfang Januar 2026 sein, wenn die Fläche entsprechend umgebaut und hergerichtet worden ist.