Gibt es zu viele Döner-Angebote in Leonberg? Offenbar nicht, im Januar will „Kebab Republic“ im Leo-Center eröffnen. Der Center-Manager verspricht sich viel davon.
Bereits bei seinem Start als Manager im Leo-Center im November 2024 hat Serge Micarelli angekündigt, die Auswahl und Vielfalt der gastronomischen Konzepte und damit die Zahl der Gastro-Betriebe deutlich zu erhöhen. „Damit folgen wir nicht nur den Ansprüchen und Anforderungen des Marktes, sondern auch dem vielfachen Wunsch vieler Kunden. Erst die letzte Kundenbefragung im Oktober spiegelte ein großes Interesse an mehr Auswahl in der Gastronomie wider.“ Diesem Wunsch will Micarelli nun wieder Rechnung tragen: „Mit ‚Kebab Republic’ zieht ein weiteres neues Gastro-Konzept ins Center ein.“ Die Eröffnung ist für Anfang Januar 2026 geplant.