Manche Menschen starten ohne Frühstück in den Tag, für andere ist es die wichtigste Mahlzeit am Tag. Vor allem an den Wochenenden wird jedoch gern ausgiebig geschlemmt. Wir hätten da mal ein paar Tipps.

Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Dieses Sprichwort gehört vor allem bei jenen ins Repertoire, für die ein guter Tag mit einem guten Frühstück beginnt. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es viele Orte, an denen dies möglich ist. Wir zeigen die schönsten Frühstückcafés.

Lama-Bar in Bietigheim

Lama Bar – das klingt mehr nach Cocktails als nach einem Frühstück, aber genau das gibt es auch in der Lama Bar, mitten im Herzen Bietigheims, dort wo die Metter auf die Enz trifft. In der warmen Jahreszeit kann man sich im Biergarten mit Blick auf das Bietigheimer Wahrzeichen, dem Viadukt, stärken. Bei kühleren Temperaturen wird im stylischen Inneren geschlemmt. Die Auswahl ist groß. Neben den Klassikern wie dem kleinen oder dem französischen gibt es unter anderem ein englisches Frühstück – mit Heißgetränk, Toast, Rührei mit Speck, Baked Beans, gebratenen Würstchen und Brot. Wer es gesünder haben möchte, kann ein Avocado-Frühstück ordern. Es wird mit Rührei, Bacon und Frischkäse serviert. Ganz deftig wiederum wird es bei der Lama-Variante. Da kommen Bratkartoffel, Spiegeleier und Speck auf den Teller.

Lamabar, Mühlwiesenstraße 10, Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 91 24 04

Gaumentanz in Freiberg

Zumindest am Wochenende ist es ratsam, sich einen Platz im Gaumentanz am Freiberger Stadtrand nahe der Felder zu sichern. Vor allem, wenn gebruncht wird. Und das wird jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Zu einer großen Auswahl an Müsli, Cornflakes, Joghurt, Obst, Marmeladen, Honig, Frischkäse, Wurst und Käse, Rührei, Pancakes, Speck, Würstchen gibt es verschiedene Vorspeisen und Salate, zwei Hauptgänge plus einem vegetarischen Gericht. Ein Überraschungs-Dessert ist der krönende Abschluss. 32,50 Euro kostet das Brunchvergnügen – Kinder von vier bis elf Jahren zahlen die Hälfte.

Gaumentanz, Porschestraße 5, 71691 Freiberg am Neckar, Telefon 07141/6493229

Mit Charme in Vaihingen-Roßwag

Wer in den Genuss von Pfälzer Charme kommen möchte, der sollte auf jeden Fall in Vaihingen-Roßwag bei Claudia Siegrist vorbeischauen. Mit viel Herzblut betreibt sie zusammen mit ihrer Schwester das kleine Café im Vaihinger Stadtteil. Das Café ist in verschiedene Themen wie die „Gute Stube“ oder „Am See“ aufgeteilt. Helle im nordischen Stil gehaltene Möbel, passende Deko-Elemente geben jedem Themenbereich das gewisse Etwas. Die meisten Gegenstände kann man direkt vor Ort kaufen. Wer frühstücken möchte, muss reservieren, telefonisch. Mittags reserviert Claudia Siegrist jedoch keine Plätze – außer zur „Tea Time“ donnerstags, freitags und samstags. Zehn Frühstücksvariationen werden angeboten. Alle sehr liebevoll und mit viel Fantasie angerichtet. Auch gefüllte Crêpes und Wraps stehen auf der Karte. „Wir sind ein ganz solides Landcafé“, sagt Claudia Siegrist. „Es gibt nicht alles, aber recht viel.“

Mit Charme, Kelterplatz 7, 71665 Vaihingen-Rosswag, Telefon 07042 /8129361

Cup & Bowl in Ludwigsburg

Seit September bietet Dilek Rietzke im Cup & Bowl in der Wilhelmgalerie in Ludwigsburg ein abwechslungsreiches Frühstücksangebot an. Das Besondere: Die selbstgemachten Kreationen sollen auch für Diabetiker oder Menschen mit Lebensmittelallergien geeignet sein. Auf der Speisekarte stehen gesunde Smoothiebowls, belegte Brote oder Overnight Oats. Inspiriertert von ihren beiden Töchtern kreaiert Rietzke immer wieder neue Rezepte um Zutaten die zur Zeit im Trend sind. So finden sich auch Süßspeisen wie Pistaziencroissants und Dubai-Tiramisu – Tiramisu mit Engelshaar und Pistaziencreme – in der Vitrine.

Cup & Bowl, Wilhelmstraße 24, 71638 Ludwigsburg, Telefon 07141 / 4872925

Marktdreizehn in Marbach

Seit acht Jahren gibt es im Herzen der Schillerstadt das Marktdreizehn. Volker Bury und seine Ehefrau Sabine bewirten die Gäste mit viel Herzblut und legen großen Wert auf hochwertige Produkte. Das Marktdreizehn-Frühstück gibt’s in der klassischen Variante mit Schinken, Salami und einer Bio-Käseauswahl und in einer vegetarischen Variante mit Biokäse, Gurken und Tomaten. Den Kaffee bezieht Bury aus Sachsenheim von der Kibata-Kaffeemanufaktur – wobei die Abkürzung für „Kirbachtal“ steht.

Marktdreizehn, Marktstraße 13, 71672 Marbach am Neckar, Telefon 07144 / 5012056

Bønne Café in Ludwigsburg

Im Bønne einen Sprung vom Ludwigsburger Marktplatz entfernt kann man im Grunde den ganzen Tag frühstücken – zumindest solange der Vorrat reicht. Es gibt herrlich frischen Obstsalat – mit oder ohne Joghurt und Honig – und Frühstücksschnitten. Die Kombination der Schnitte mag im ersten Moment ungewöhnlich erscheinen, denn das Roggenvollkornbrot wird mit Frischkäse, Banane, Honig, selbst gemachte Schokonuss-Creme und Obstsalat serviert. Ein Geheimtipp ist der Bønne-Burger – ein Laugenbrötchen mit Frischkäse, Gurken, Tomaten und Spiegelei.

Bønne Café & Bar, Eberhardstraße 16,71634 Ludwigsburg, Telefon 07141 /4739003

Sofi in Bietigheim

Das Frühstücksbrett macht etwas her. Und es ist so üppig bemessen, dass meist etwas übrig bleibt und mit nach Hause genommen werden kann. Es wäre auch zu schade, die leckeren selbst gemachten Aufstriche zurückgehen zu lassen. Eine Spezialität im Café Sofi, gleich neben dem Friedhof St. Peter in Bietigheim, sind die Bagels. Es gibt sie mit Frischkäse, mit Lachs, mit Schinken, mit Omelette, mit Erdnussbutter und Marmelade. Ein besonderer Schmaus ist auch das Knusperbrot mit Burrata.

Café Sofi, St.-Peter-Weg 24, 74321 Bietigheim-Bissingen, 07142 940554

Hotel Nestor in Ludwigsburg

Jeden Sonntag kann im Hotel Nestor in Ludwigsburg gebruncht werden. Und zwar von 11.30 bis 14.30 Uhr. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt, und dann kann nach Herzenslust probiert werden. Kalte und warme Speisen, Süßes und Herzhaftes. Der Preis pro Person beträgt 35 Euro. Kinder bis einschließlich sechs Jahren dürfen umsonst mitfuttern, bis elf Jahre gibt es eine 50-Prozent-Ermäßigung.

Nestor, Stuttgarter Str. 35/2, 71638 Ludwigsburg, Telefon 07141 9670

Café Soufflè

Im Café Soufflé kommen Liebhaber der Trendküche voll auf ihre Kosten. In diesem Sommer eröffneten Cathy Nguyen und Eric Massing ihr Café mit franzöisch-japanischer Fuionsküche. Hier kann man essen, was man sonst nur aus den Sozalen Medien kennt. Ein Highlight sind die Soufflé-Pancakes. Fluffig, wolkige Pfannkuchen aus Eischnee, getoppt mit frischen Früchten, Ahornsirup oder Nutella. Auch die sogennanten Eggdrop-Sandwiches haben eine große Fangemeinde. Das knusprige Brioche-Brot mit cremigem Rührei und Käse kann wahlweise auch mit Lachs, frittiertem Hähnchen, Tigergarnelen oder einer Mischung aus Parmaschinken, Rucola und Trüffelmayo bestellt werden. Wer vorbestellt, kann sich mit den Brunchtürmen in den Himmel schlemmen. Die Türme sind für jeweils zwei Personen und auch vegan erhältlich.

Café Soufflé, Kirchstr. 9,71634 Ludwigsburg

Goldstulle in Bönnigheim

Die Frühstückskarte in der Goldstulle in Bönnigheim lässt das Herz von Veganern höherschlagen. Es gibt verschiedene Smoothies – unter anderem eine Acai Bowl, in die neben regionalen Beeren auch die Acai Beere kommt. Die Frucht der Kohlpalme, die in den feuchten Tälern und Flussauen des Amazonasbeckens heimisch ist, gilt unter anderem wegen ihrer vielen Vitaminen als Powerfrucht. Wer nicht auf Smoothies steht, wird sicher ebenfalls fündig. Es gibt Pancakes, Eier Benedict und Waffeln. Die Ying-und-Yang-Variante verbindet Süßes mit Salzigem. Die Waffeln werden mit Avocado, Spiegelei, Bacon und Kresse sowie mit Nutella und frischen Früchten serviert. Und natürlich gibt es diverse Stullen – also frisches Bauernbrot – mit Feta, Avocado oder Schinken. Jeden Sonntag gibt es ab 9 oder 11.30 Uhr Brunch.

Goldstulle, Hauptstraße 40, 74357 Bönnigheim, Telefon 07143 2590729

Die andere Kaffeebar in Markgröningen

Stolze 25 Kaffeespezialitäten gibt es in der anderen Kaffeebar in Markgröningen. Und anders ist sie wirklich. Im ersten Moment scheint das Mobiliar bunt zusammengewürfelt – doch gerade das macht das Café zu einem besonderen. Wer Waffeln mag, ist ebenso richtig wie derjenige, der es klassisch oder vegan möchte. Die Brötchen kommen in Herzform an den Tisch, die Aufstriche und Toppings werden auf Etageren angerichtet. Das Auge isst bekanntlich mit. Bei den Produkten wird auf Regionalität und Bio-Qualität gesetzt.

Die andere Kaffeebar, Graf-Hartmann-Straße 1, 71706 Markgröningen. Telefon 07145 / 936 88 60

Pustekuchen in Ludwigsburg

Eigentlich ist das Pustekuchen für seine tollen Torten und Kuchen bekannt. Doch Derya Tak und ihr Ehemann Erhan bieten in ihrem kleinen Café auch Frühstück an. Und zwar in drei Varianten: ein Fitness Frühstück mit selbst gemachtem zuckerfreien Granola mit frischen Früchten und selbst gemachtem Joghurt. La petite France ist ein typisch französisches Frühstück mit Croissants und Marmelade. Und zu guter Letzt noch die Pustekuchen-Platte, die man sich nicht entgehen lassen sollte, mit Avocadocréme, Käse, Humus, Tomaten, Paprika und Sprossen. Alles auch in veganer Version erhältlich.

Pustekuchen, Schorndorfer Straße 35, 71638 Ludwigsburg, 01577/4592385