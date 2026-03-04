 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Gastro-Mehrwertsteuer Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Gastro-Mehrwertsteuer: Höhere Preise – das ist vor allem dreist
1
Steuerbonus kassiert, jetzt geht es an die Arbeitsbedingungen: die Gastrobranche tritt derzeit fordernd auf. Foto: AFP

Dass im Restaurant alles günstiger wird, war nicht zu erwarten. Dennoch ist Kritik an der Branche angebracht, findet unser Redakteur.

Digital Desk: Jan Georg Plavec (jgp)

Es stimmt schon, die zum Jahresbeginn auf sieben Prozent gesenkte Mehrwertsteuer auf vor Ort verzehrte Speisen war zur Entlastung der Branche gedacht und nicht als Anreizprogramm, wieder häufiger essen zu gehen. Die Doppelbelastung aus steigenden Lohn- und Materialkosten sowie krisenbedingter Konsumzurückhaltung kann auch keiner wegdiskutieren.

 

Mit der Preisgestaltung tut sich die Branche dennoch keinen Gefallen. Die zwischenzeitlich auf 19 Prozent erhöhte Mehrwertsteuer hat sie selbstverständlich in höhere Preise übersetzt – erklärt aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit, dass bei einem geringeren Steuersatz bitteschön niemand sinkende Preise erwarten dürfe. Dass in etwa jedes fünfte Restaurant sogar teurer ist als im Dezember, darf man daher als dreist bezeichnen.

So oder so geben Gastronomen insgesamt kein gutes Bild ab. Wem die Umsätze nicht reichen, um dem während der Pandemie rar gewordenen Personal wenigstens den Mindestlohn zu zahlen, der hat ein Problem mit seinem Geschäftsmodell. Von der Steuersenkung profitieren eher umsatzstarke Unternehmen, vor allem Ketten – die, wie McDonald’s, sogar mit einzelnen Preissenkungen werben und den Rest regelrecht raffgierig erscheinen lassen. Die Dehoga formuliert derweil die nächsten Forderungen an die Politik und will flexiblere, also für die Arbeitnehmer eher schlechtere Arbeitsbedingungen.

Unsere Empfehlung für Sie

Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Weniger Steuer, weniger teuer?

Mehrwertsteuer in der Gastronomie Weniger Steuer, weniger teuer?

Die niedrigere Mehrwertsteuer bei der Gastronomie kommt kaum bei den Kunden an. Das zeigt eine Analyse von 150 Stuttgarter Restaurants. Doch es gibt Ausnahmen.

Diese Chuzpe kann langfristig schaden, dem Stammlokal ums Eck nützt das alles weniger als den Großen. Wenn es einzelnen Gastronomen wirklich so schlecht geht, müssen sie aufgeben – oder Unterstützung erbitten, die allen gleichermaßen nützt.

Weitere Themen

Krieg in Nahost: „Ich will einfach nach Hause“ – 22-Jährige aus Remseck steckt in Dubai fest

Krieg in Nahost „Ich will einfach nach Hause“ – 22-Jährige aus Remseck steckt in Dubai fest

Sophie Räuchle ist eine von Zehntausenden deutschen Urlauber:innen, die wegen der Eskalation im Nahen Osten gestrandet sind. Sie erzählt von Luftschutzalarm, Chaos und Unsicherheit.
Von Annika Mayer
Forensik in Bad Cannstatt: Sozialministerium reicht Bauantrag für Forensik ein – OB Nopper überrascht

Forensik in Bad Cannstatt Sozialministerium reicht Bauantrag für Forensik ein – OB Nopper überrascht

Frank Nopper hat bei einem Treffen mit den Forensik-Gegnern eine dicke Überraschung dabei: Das Sozialministerium hat einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Der OB übt Kritik.
Von Iris Frey
Kurz vor der Landtagswahl: Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl Falsche Absender und Drohungen – weitere Hassbriefe in Stuttgart aufgetaucht

Kurz vor der Landtagswahl versuchen Unbekannte in Stuttgart Verunsicherung zu säen. Der Fall wird immer rätselhafter und sorgt für Verunsicherung.
Von Eberhard Wein
Lost Places in Stuttgart: Stuttgarts gruseligster Tunnel – Einziger Weg in modernen Vorzeige-Stadtteil

Lost Places in Stuttgart Stuttgarts gruseligster Tunnel – Einziger Weg in modernen Vorzeige-Stadtteil

Eines der modernstes Viertel Stuttgarts ist vom Cannstatter Stadtteil Seelberg zu Fuß nur über einen Angstraum erreichbar. Das Problem ist 20 Jahre alt, nun könnte der Druck steigen.
Von Uli Nagel
Neues Großprojekt für Stuttgart 21: Pfaffensteigtunnel: Diese Sperrungen kommen auf die Autofahrer zu

Neues Großprojekt für Stuttgart 21 Pfaffensteigtunnel: Diese Sperrungen kommen auf die Autofahrer zu

Umleitungen, Einbahnstraßen, Vollsperrungen: Bei den Vorarbeiten zum Pfaffensteigtunnel brauchen Autofahrer auf den Fildern bald viel Geduld. Die wichtigsten Umleitungen im Überblick.
Von Torsten Schöll
Tote Wilhelma-Tiere: Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Tote Wilhelma-Tiere Neues Leben für tote Wilhelma-Tiere im Museum – auch für die Orang-Utans

Im Schloss Rosenstein gibt es die heutige Tierwelt zu sehen. Davon einige Tiere, die einst in der Stuttgarter Wilhelma lebten. Welche?
Von Iris Frey
Festival im Glashaus und mehr: Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben gestalten

Festival im Glashaus und mehr Freunde, Musik, Eigeninitiative: Wie Kollektive Stuttgarts Nachtleben gestalten

Am 21. März stellen Stuttgarter Kollektive im Rahmen einer Stadtkind-Ausstellung zur Langen Nacht der Museen aus. Eine Geschichte zeigt, wie Kollektive das Nachtleben prägen.
Von Frederik Herrmann
Gastro-Mehrwertsteuer: Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Gastro-Mehrwertsteuer Höhere Preise – das ist vor allem dreist

Dass im Restaurant alles günstiger wird, war nicht zu erwarten. Dennoch ist Kritik an der Branche angebracht, findet unser Redakteur.
Von Jan Georg Plavec
Lange Nacht der Museen 2026: Wie Kollektive die Clubkultur prägen – Ausstellung, Talks und Party

Lange Nacht der Museen 2026 Wie Kollektive die Clubkultur prägen – Ausstellung, Talks und Party

Clubsterben? Nicht in Stuttgart! Stadtkind zeigt zur Langen Nacht der Museen am 21. März, wie Kollektive das (Nacht)leben im Kessel neu erfinden. Mit Ausstellung, Talks und Party.
Von Sandra Belschner
Landtagswahl in Stuttgart: Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?

Landtagswahl in Stuttgart Krank am Wahlsonntag – wie kann man trotzdem wählen?

Am 8. März wird der baden-württembergische Landtag auch von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern neu gewählt. Wir klären die letzten Fragen dazu.
Von Sara Braig
Weitere Artikel zu Stuttgart Kommentar Infografik Gastronomie Steuer
 
 