Gastro-Neueröffnung in Stuttgart: Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Die Ecke rund um Reuchlin- und Rotebühlstraße wird immer bunter. Erst kürzlich eröffnete dort das Café Nisch, das Kaffee, Kuchen und Kunst vereint. Man wolle ein Ort für alle sein, wo schon bald auch Kultur-Events stattfinden sollen, heißt es von den Betreibern.

Authentisches Vietnam-Flair im neuen Stuttgarter Restaurant

Wer das neue Restaurant betritt wird überrascht von viel Platz (18 Tische), einem authentischen Ambiente aus Holz, Hockern und Bildern von vietnamesischen Künstlern an der Wand. Wo einst die Heilsarmee beheimatet war, wird nun unter anderem Pho und Ca Phe (vietnamesischer Kaffee mit Kondensmilch) kredenzt.

Pho trifft bei The Fish Sauce auf Ca Phe. Foto: Tanja Simoncev

Der Prozess mit den Ämtern, die Umnutzung und der Umbau hat die Macher viel Zeit gekostet und die Eröffnung hinausgezögert – fast zwei Jahre. „Wir wollten deshalb auch ganz langsam starten, das Team wollte sich erst einmal einspielen – und bis jetzt sind wir sehr zufrieden“, lässt uns Vanessa Rilling wissen, die Freundin von Sohn Minh Nguyen, dessen Familie hinter dem neuen Restaurant steckt. Papa und Küchenchef Anh Xuan Nguyen ergänzt: „Wir waren erschöpft, aber am Ende ist alles gut ausgegangen.“

Kennen dürfte man Familie Nguyen auch von Büffel und Koi in Stuttgart-Vaihingen, wo eine spannende Fusion-Küche vietnamesische und japanische Leckereien kombiniert. Bei „The Fish Sauce“ geht es aber um rein vietnamesische Spezialitäten, Traditionelles und Streetfood. Gerichte vom Grill wie Bun Cha Obama mit knusprigem Schweinebauch treffen auf Variationen von traditionellem Essen, wie etwa den Banh Xeo Tacos.

Aber auch Veganer kommen im neuen Restaurant an der Rotebühlstraße voll auf ihre Kosten. Ob traditionelle, vietnamesische Reisbandnudeln oder aromatischer, vietnamesischer Klebereis – beides lässt sich auch bestens mit Tofu kombinieren und auch veganes Hähnchen findet sich auf der Karte.

„The Fish Sauce“: Ein Name, der das Menü prägt

Bleibt nur noch eine Frage zu klären – warum „The Fish Sauce“? Der Name sei Programm und würde sich durch das ganze Menü ziehen, wie ein roter Faden. „Mit der Fischsoße wird in der vietnamesischen Küche fast alles gewürzt, sie ist ähnlich ikonisch wie die Sojasoße“, erklärt Rilling.

Authentisches Ambiente mit Holz-Elementen und Kunst aus Vietnam im The Fish Sauce. Foto: Tanja Simoncev

Für alle, die noch mehr wissen wollen und sich für die vietnamesische Kultur interessieren, finden sich neben der Kunst auch Plakate an den Wänden, die unter anderem die Fischsoße genauer erklären.

Hocker und Ca Phe: Authentisches Vietnam-Erlebnis in Stuttgart

Außerdem wird das Sitzen auf Hockern, die sich im Restaurant auch finden lassen, definiert – und zwar als Markenzeichen der Straßenküche des Landes und natürlich erfahren Stuttgarter Kulinariker auch wie Ca Phe zubereitet wird.

Wo am Anfang nur Barzahlung möglich war, kann mittlerweile auch mit Karte gezahlt werden. Vor allem auch auf der Abendkarte gebe es viele Specials, die es wert seien, probiert zu werden, betont Küchenchef Nyugen.

The Fish Sauce, Rotebühlstr. 117 A , Stuttgart-West, Mo-Fr 11-30-15 und 17-23, Sa+So 17-23 Uhr