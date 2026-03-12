Gastro-Neueröffnung in Stuttgart Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce
Stuttgart-West wird um ein kulinarisches Highlight reicher: The Fish Sauce eröffnet mit vietnamesischem Streetfood. Diese Überraschungen hält das Restaurant bereit.
Die Ecke rund um Reuchlin- und Rotebühlstraße wird immer bunter. Erst kürzlich eröffnete dort das Café Nisch, das Kaffee, Kuchen und Kunst vereint. Man wolle ein Ort für alle sein, wo schon bald auch Kultur-Events stattfinden sollen, heißt es von den Betreibern.