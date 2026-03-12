 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart: Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce
1
Neu in Stuttgart-West: Authentisches, vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce. Foto: Tanja Simoncev

Stuttgart-West wird um ein kulinarisches Highlight reicher: The Fish Sauce eröffnet mit vietnamesischem Streetfood. Diese Überraschungen hält das Restaurant bereit.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Die Ecke rund um Reuchlin- und Rotebühlstraße wird immer bunter. Erst kürzlich eröffnete dort das Café Nisch, das Kaffee, Kuchen und Kunst vereint. Man wolle ein Ort für alle sein, wo schon bald auch Kultur-Events stattfinden sollen, heißt es von den Betreibern.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Neues Café in Stuttgart: „Wir wollen ein Ort für alle sein“: Art-Café Nisch im Westen eröffnet

Neues Café in Stuttgart „Wir wollen ein Ort für alle sein“: Art-Café Nisch im Westen eröffnet

Das neue Art-Café „Nisch“ verspricht nicht nur Kaffee und Kuchen ab dem frühen Morgen, auch Kunst- und Kultur-Events sollen hier künftig stattfinden. Worauf sich Gäste freuen können.

Ein paar Meter weiter wird das Angebot nun außerdem von einer langersehnten Neueröffnung ergänzt: The Fish Sauce. Kein Wunder sprechen die Macher von einer besonderen kulinarischen Vielfalt, die sich im Stuttgarter Westen finden lässt.

Authentisches Vietnam-Flair im neuen Stuttgarter Restaurant

Wer das neue Restaurant betritt wird überrascht von viel Platz (18 Tische), einem authentischen Ambiente aus Holz, Hockern und Bildern von vietnamesischen Künstlern an der Wand. Wo einst die Heilsarmee beheimatet war, wird nun unter anderem Pho und Ca Phe (vietnamesischer Kaffee mit Kondensmilch) kredenzt.

Pho trifft bei The Fish Sauce auf Ca Phe. Foto: Tanja Simoncev

Der Prozess mit den Ämtern, die Umnutzung und der Umbau hat die Macher viel Zeit gekostet und die Eröffnung hinausgezögert – fast zwei Jahre. „Wir wollten deshalb auch ganz langsam starten, das Team wollte sich erst einmal einspielen – und bis jetzt sind wir sehr zufrieden“, lässt uns Vanessa Rilling wissen, die Freundin von Sohn Minh Nguyen, dessen Familie hinter dem neuen Restaurant steckt. Papa und Küchenchef Anh Xuan Nguyen ergänzt: „Wir waren erschöpft, aber am Ende ist alles gut ausgegangen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Restauranttest in Stuttgart-Vaihingen: Japanisch-vietnamesische Fusion im Büffel und Koi

Restauranttest in Stuttgart-Vaihingen Japanisch-vietnamesische Fusion im Büffel und Koi

Das neue Restaurant Büffel und Koi ist ein sympathischer Papa-Sohn-Betrieb und überzeugt mit typisch japanischen und vietnamesischen Gerichten wie Sushi und Pho.

Kennen dürfte man Familie Nguyen auch von Büffel und Koi in Stuttgart-Vaihingen, wo eine spannende Fusion-Küche vietnamesische und japanische Leckereien kombiniert. Bei „The Fish Sauce“ geht es aber um rein vietnamesische Spezialitäten, Traditionelles und Streetfood. Gerichte vom Grill wie Bun Cha Obama mit knusprigem Schweinebauch treffen auf Variationen von traditionellem Essen, wie etwa den Banh Xeo Tacos.

Aber auch Veganer kommen im neuen Restaurant an der Rotebühlstraße voll auf ihre Kosten. Ob traditionelle, vietnamesische Reisbandnudeln oder aromatischer, vietnamesischer Klebereis – beides lässt sich auch bestens mit Tofu kombinieren und auch veganes Hähnchen findet sich auf der Karte.

„The Fish Sauce“: Ein Name, der das Menü prägt

Bleibt nur noch eine Frage zu klären – warum „The Fish Sauce“? Der Name sei Programm und würde sich durch das ganze Menü ziehen, wie ein roter Faden. „Mit der Fischsoße wird in der vietnamesischen Küche fast alles gewürzt, sie ist ähnlich ikonisch wie die Sojasoße“, erklärt Rilling.

Authentisches Ambiente mit Holz-Elementen und Kunst aus Vietnam im The Fish Sauce. Foto: Tanja Simoncev

Für alle, die noch mehr wissen wollen und sich für die vietnamesische Kultur interessieren, finden sich neben der Kunst auch Plakate an den Wänden, die unter anderem die Fischsoße genauer erklären.

Hocker und Ca Phe: Authentisches Vietnam-Erlebnis in Stuttgart

Außerdem wird das Sitzen auf Hockern, die sich im Restaurant auch finden lassen, definiert – und zwar als Markenzeichen der Straßenküche des Landes und natürlich erfahren Stuttgarter Kulinariker auch wie Ca Phe zubereitet wird.

Wo am Anfang nur Barzahlung möglich war, kann mittlerweile auch mit Karte gezahlt werden. Vor allem auch auf der Abendkarte gebe es viele Specials, die es wert seien, probiert zu werden, betont Küchenchef Nyugen.

The Fish Sauce, Rotebühlstr. 117 A , Stuttgart-West, Mo-Fr 11-30-15 und 17-23, Sa+So 17-23 Uhr

Weitere Themen

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart: Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Gastro-Neueröffnung in Stuttgart Vietnamesisches Streetfood bei The Fish Sauce

Stuttgart-West wird um ein kulinarisches Highlight reicher: The Fish Sauce eröffnet mit vietnamesischem Streetfood. Diese Überraschungen hält das Restaurant bereit.
Von Tanja Simoncev
ÖPNV in der Region Stuttgart: S-Bahn von Heimerdingen nach Vaihingen rückt näher

ÖPNV in der Region Stuttgart S-Bahn von Heimerdingen nach Vaihingen rückt näher

Eine neue S-Bahnlinie in der Region nimmt Gestalt an. Stuttgart steuert eine Million Euro bei, drei neue Halte in der Stadt sind geplant. Der Erhalt der Panoramabahn wäre gesichert.
Von Christian Milankovic
Stuttgart-Album: „Manchmal fließen Tränen“ – Geplanter Abriss vom Wittwer-Haus berührt viele

Stuttgart-Album „Manchmal fließen Tränen“ – Geplanter Abriss vom Wittwer-Haus berührt viele

Ein Schlossplatz ohne das Wittwer-Haus? Für Generationen in Stuttgart ist dies kaum vorstellbar. Nun ist der Abriss geplant. Wir blicken auf die Historie einer besonderen Buchhandlung.
Von Uwe Bogen
Fahrradkampagne startet im Mai: Stuttgart startet in die zehnte Runde des Stadtradelns

Fahrradkampagne startet im Mai Stuttgart startet in die zehnte Runde des Stadtradelns

Stuttgart beteiligt sich vom 4. bis 24. Mai zum zehnten Mal an der bundesweiten Kampagne. Die Aktion für Klimaschutz und klimafreundliche Mobilität stößt auf Kritik.
Von Sebastian Steegmüller
Wochenendtipps für Stuttgart: Designmesse, sexpositive Party und Stuttgarter Comictage

Wochenendtipps für Stuttgart Designmesse, sexpositive Party und Stuttgarter Comictage

Das Wochenende steht vor der Tür und es wird nicht langweilig: Von Schach über Hunde bis zur sexpositiven Party ist alles dabei. Unsere Tipps.
Von Katrin Maier-Sohn
Königstraße in Stuttgart: Erste Ideen für den Nachfolger des Wittwerhauses

Königstraße in Stuttgart Erste Ideen für den Nachfolger des Wittwerhauses

Der Eigentümer des Wittwergebäudes hat bekannt gegeben, dass er den Komplex zumindest teilweise abreißen will. Was dann kommt, ist noch unklar. Doch es gibt erste Ideen.
Von Alexander Ikrat
Auswirkungen des BTHG in Stuttgart: Träger der Behindertenhilfe könnten auf Kosten sitzen bleiben

Auswirkungen des BTHG in Stuttgart Träger der Behindertenhilfe könnten auf Kosten sitzen bleiben

Die Träger der Behindertenhilfe monieren Außenstände in Millionenhöhe. Für das Sozialamt gib es aber bei einem Drittel der Summen Unklarheiten und Klärungsbedarf.
Von Lisa Welzhofer
Heizen in Stuttgart: Wärmepumpe nicht im Baufenster? „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Heizen in Stuttgart Wärmepumpe nicht im Baufenster? „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Ein Mann aus Stuttgart weist auf ein Wärmepumpen-Problem hin, das neben ihm noch etliche andere haben könnten. Es geht um den Aufstellungsort.
Von Judith A. Sägesser
Polizeieinsatz in Stuttgart-Ost: Staatsanwaltschaft: Tödlicher Polizeischuss war „rechtmäßig und gerechtfertigt“

Polizeieinsatz in Stuttgart-Ost Staatsanwaltschaft: Tödlicher Polizeischuss war „rechtmäßig und gerechtfertigt“

Acht Monate nach dem Tod eines flüchtigen Tatverdächtigen in Stuttgart-Ost hat die Staatsanwaltschaft entschieden: Der tödliche Polizeischuss war rechtmäßig.
Von Wolf-Dieter Obst
Friedrichsbau-Varieté: Queen leiht den Titel fürs Zauberertreffen

Friedrichsbau-Varieté Queen leiht den Titel fürs Zauberertreffen

Im Friedrichsbau wird wieder gezaubert. Ein Ensemble voller Magiere lässt das Publikum staunen und rätseln: Sind das wirklich Tricks?
Von Frank Rothfuß
Weitere Artikel zu Stuttgart Neueröffnung Stuttgart-West
 
 