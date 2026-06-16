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Gastro-Neuheit in Waiblingen Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen

Gastro-Neuheit in Waiblingen: Gerberstube: Wenn der kleine Hunger kommt, soll niemand darben müssen
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„Wir haben uns in die Location verliebt“: Jacqueline Salzmann und Felix Szichta auf der Terrasse der Gerberstube am Waiblinger Mühlkanal. Foto: Gottfried Stoppel

Wo früher die Teneria spanisch inspirierte Köstlichkeiten servierte, gibt es jetzt schwäbische Klassiker und modern interpretierte Leib-und-Magen-Kulinarik.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Kalbsbäckle auf buntem Lauchgemüse, ein glacierter Schweinebauch auf Linsensalat mit Wildkräutern und hausgemachte Semmelknödel in Rahmsoße mit Spargelragout – wer gute schwäbische Küche mit modernem Pfiff sucht, wird neuerdings am Waiblinger Mühlkanal fündig. In der früheren Teneria am Waiblinger Bädertörle, über den Rems-Murr-Kreis hinaus bekannt für Tapas-Kreationen in einem ausgesprochen schicken Ambiente, haben Jaqueline Salzmann und Felix Szichta jetzt die Gerberstube eröffnet – und aus einer besonderen Location einen Ort mit Leib-und- Magen-Küche gemacht.

 

Klassiker wie der Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln (28,50 Euro) fehlen auf der Speisekarte ebensowenig wie der Schweizer Wurstsalat. Und selbstverständlich gehören zum kulinarischen Konzept mit regionalen Schmankerln auch Fleischküchle, Linsen und Spätzle sowie geröstete Maultaschen. Die kommen in der Gerberstube für jeweils 16,50 Euro auf den Tisch und könnten preislich auch noch als Mittagstisch durchgehen – wenn, ja wenn das Lokal am Bädertörle für den Lunch in der Büropause ein Angebot hätte.

Die Kelterstube in Korb wurde Treffpunkt mit viel gelobter Küche

Betrieb ist in der Gerberstube nur von Mittwoch bis Samstag, bisher auch frühestens ab 16 Uhr. Denn heillos verzetteln wollen sich Jaqueline Salzmann und Felix Szichta mit ihrem neuen Standbein keineswegs. Die Gastgeberin und der Koch, beide erst um die 30, sind aus der Nachbargemeinde Korb bekannt, wo sie die Kelterstube im Ortskern zu einem Treffpunkt mit viel gelobter Küche gemacht haben. Jetzt soll es in Waiblingen einen Ableger mit After-Work-Atmosphäre geben – aber keinen gastronomischen Overkill, bei dem der Service oder die Qualität leiden.

„Wir müssen es nicht machen, aber wir wollen es“, lautet das Credo des jungen Gastro-Duos. Dass Salzmann und Szichta mit einem dauerhaften Engagement in Waiblingen liebäugeln, war schon im vergangenen Herbst klar. Seinerzeit hatte ein Wasserschaden in der Korber Kelterstube die Wirtsleute in ein Ausweichquartier gezwungen. Wegen der notwendigen Sanierungsarbeiten zogen Salzmann und Szichta auf Zeit in das leer stehende Lokal nach Waiblingen um.

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Geplant war ein Pop-up-Restaurant mit begrenzter Dauer. Doch erstens kam die Stippvisite am Waiblinger Mühlkanal beim Publikum gut an. Und zweitens entfaltete das denkmalgeschützte Haus mit seinen dicken Natursteinmauern und dem idyllischen Außenbereich auch bei den Wirtsleuten seinen Charme. „Wir haben uns in die Location verliebt“, gab Jacqueline Salzmann schon im November zu, an ein dauerhaftes Engagement mehr als nur einen Gedanken zu verschwenden.

Nahezu alle Gerichte gibt es auch in einer Tapas-Version

Zu den Besonderheiten in der neuen Gerberstube zählt nicht nur die Möglichkeit, Speisen und Getränke übers Smartphone per QR-Code zu bestellen – eine auf der Terrasse am Mühlkanal bei viel Andrang mutmaßlich gern genutzte Option. Koch Szichta, ausgebildet in der Sterne-Hochburg Baiersbronn, hat auch bei der Speisekarte den Spagat gewagt. Nahezu alle Gerichte kommen auch in einer Schwapas-Version auf den Tisch – als Kleinigkeit zum Teilen, wenn sich bei Bier und Wein der Appetit auf einen Leckerbissen einstellt.

Hinter dem Begriff verbirgt sich die Kombination aus Schwaben und Tapas – eine Reminiszenz an frühere Teneria-Zeiten. Die Bandbreite der kleinen Köstlichkeiten reicht vom Rindertatar über Sauerbraten-Kroketten bis zum Mini-Rostbraten. Wenn der kleine Hunger kommt, soll in der Gerberstube niemand darben müssen.

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