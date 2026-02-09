Gastro-Party im Keltenhof & Friends Wo die Gastro-Branche feiert
Champagner, Currywurst, Küchengeflüster: Beim Keltenhof-Treffen wurde gefachsimpelt, gefeiert – und gemunkelt, wer schon Besuch von Michelin-Testern hatte
Man kommt nicht mit dem Taxi zum Keltenhof. Man kommt mit dem Traktor. Ein ruckliger, lauter Shuttle bringt die Gäste über den Feldweg zum Hauptquartier des Keltenhofs. Der Gemüsespezialist auf den Fildern lädt bereits seit zwölf Jahren zu seiner Party „Keltenhof & Friends“.