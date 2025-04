Aus dem Café im Künstlerbund wird das Isopi All Day Café. Der neue Name ist eine Hommage an Antonio Isopi, den Bildhauer am württembergischen Hof. Der Eröffnungstermin im April steht auch fest.

Uwe Bogen 04.04.2025 - 16:09 Uhr

Wenn die Staatsgalerie am 11. April im Kunstgebäude die Ausstellung „Katharina Grosse – The Sprayed Dear“ eröffnet, endet der gastronomische Dornröschenschlaf an dieser zentralen Stelle der Stadt. Der 11. April ist der erste Tag des neuen Isopi All Day Cafés. Mit diesem für viele noch ungewohnt klingenden Namen erinnern die neuen Pächter Elisabeth und Sandro Trovato sowie Marcus Prosch (bekannt vom Lala Health im Gerber) an Antonio Isopi, der als Bildhauer am württembergischen Hof unter dem die Wappentiere Hirsch und Löwe am Schlossplatz geschaffen hat.