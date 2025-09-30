Bei den Rolling Pin-Awards in Düsseldorf wurde der Berliner Koch Tim Raue mit einem besonderen Preis geehrt. Selten hat man ihn so berührt gesehen. Zudem äußerte er sich politisch.
30.09.2025 - 19:28 Uhr
Es kommt selten vor, dass man Tim Raue mit Tränen in den Augen erlebt. Im Rahmen der Rolling Pin Convention in Düsseldorf wurde er als „Best Chefs Legend“ ausgezeichnet. Diesen Legendenstatus verdankt er seinem Lebensweg. Seine Kolleginnen und Kollegen zollten ihm mit Applaus und Standing Ovations Tribut.