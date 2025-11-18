Gastronomie Bietigheim-Bissingen Dorf kämpft für neue Gaststätte – Pächter will, Rathaus bremst
Nach Jahren des Leerstands könnte der Gaststätte „Burgblick“ in Untermberg (Kreis Ludwigsburg) wieder Leben eingehaucht werden. Warum die Stadt bremst.
Untermberg ist ein kleiner Teilort der Großen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen. Der Ort ist vielen vor allem wegen der Durchgangsstraße zwischen Bissingen und Sachsenheim bekannt. Keine 2000 Menschen leben dort, aber es fehlt an Begegnungsorten. Das soll sich ändern. Das ganze Dorf will eine altbekannte Gaststätte wiederbelebt sehen, ein Pächter steht bereit, aber die Stadtverwaltung drückt auf die Bremse.