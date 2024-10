Zwei Freunde wagen im ehemaligen Minz&Kunz am Bietigheimer Marktplatz (Kreis Ludwigsburg) den Sprung in die gastronomische Selbstständigkeit. Was die Gäste dort künftig erwarten dürfen und warum noch ein Schriftzug an der Fassade fehlt.

Frank Ruppert 10.10.2024 - 12:55 Uhr

Überraschend für viele Gäste hatte im September das Betreiber-Ehepaar das Aus für die Gaststätte Minz&Kunz am Bietigheimer Marktplatz erklärt. „Persönliche Gründe“ gaben Saskia und David Rau als Ursache für das Ende des Restaurants, das sie erst drei Jahre zuvor übernommen hatten. Auch wenn die Küche oft mit besonderem aus der ganzen Welt aufwarten konnte, musste im Minz&Kunz wegen Personalknappheit öfter mal die Tür geschlossen bleiben. Davor war mit Paul&Toni an dem beliebten Standort am Marktplatz 1 schon eine kleine Institution am Bietigheimer Gastrohimmel in den Räumen untergebracht.