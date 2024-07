Das Vereinsheim des SV Fellbach wird saniert. Die Eröffnung ist nun für Ende November angepeilt, da es Verzögerungen gegeben hat.

Eva Schäfer 22.07.2024 - 10:24 Uhr

Von außen ist sichtbar, dass sich in dem Vereinsheim des SV Fellbach, das zentral, nur wenige Meter von der Fellbacher Schwabenlandhalle entfernt liegt, etwas tut. Bagger sind angerückt, Handwerkerfahrzeuge rollen vor – am Eingang liegt ein großes, abmontiertes Namensschild. Für das Parkrestaurant wurde Anfang des Jahres ein neuer Pächter gefunden, Mate Pavlovic führt bereits unter anderem seit 2016 das Don Mateo in der Fellbacher Bahnhofstraße. Seit September vergangenen Jahres ist das Parkrestaurant des SV Fellbach in der Schillerstraße 30 geschlossen. Das Gebäude soll energetisch auf einen neuen Stand gebracht werden, es wird umfangreich saniert.