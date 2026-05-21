Gastronomie im Freien Bei sonnigem Wetter: Biergärten in Esslingen als Ausflugsziel zu Pfingsten
Raus ins Freie: Das gute Wetter über Pfingsten lädt zu einem Besuch im Biergarten ein. Diese Biergärten in Esslingen bieten sich als Ausflugsziel an.
Raus ins Freie: Das gute Wetter über Pfingsten lädt zu einem Besuch im Biergarten ein. Diese Biergärten in Esslingen bieten sich als Ausflugsziel an.
Bei sonnigem Wetter und sommerlichen Temperaturen über Pfingsten zieht es viele Menschen nach draußen. Auch in Esslingen bieten mehrere Biergärten die Möglichkeit, mit einer kühlen Erfrischung und bei entspannter Atmosphäre die Feiertage unter freiem Himmel zu genießen. Von der Höhenlage mit Alb-Blick bis zur Neckarinsel.