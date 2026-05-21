Bei sonnigem Wetter und sommerlichen Temperaturen über Pfingsten zieht es viele Menschen nach draußen. Auch in Esslingen bieten mehrere Biergärten die Möglichkeit, mit einer kühlen Erfrischung und bei entspannter Atmosphäre die Feiertage unter freiem Himmel zu genießen. Von der Höhenlage mit Alb-Blick bis zur Neckarinsel.

Sechs Tipps für alle, die schwäbische Klassiker, Vesper und frisch gezapftes Bier lieber in der Natur genießen.

Nach einem Ausflug in den Schurwald können Gäste im Dulkhäusle nahe dem Segelflugplatz in der Römerstraße 42 in Liebersbronn einkehren. Vom Zwiebelrostbraten über Vesper und Käsespätzle ist hier alles dabei. Die Außenterrasse ist bei schönem Wetter geöffnet, Hunde sind willkommen.

Nicht weit entfernt, in der Römerstraße 7, findet sich die Gartenwirtschaft des Jägerhauses Esslingen. Im Schatten der Bäume lässt es sich entspannt bis auf die schwäbische Alb blicken. Kinder können auf dem Spielplatz neben dem Biergarten toben.

Im Vier Peh in der Flandernstaße 99 in Esslingen können Gäste bei gutem Wetter in den Biergarten sitzen. Foto: Roberto Bulgrin

Über einen großen Außenbereich verfügt auch Eissele’s RSK im Vereinsheim des TSV RSK in der Katharinenlinde 3. Neben Fleisch- und vegetarischen Gerichten hat die Gaststätte momentan Spargel auf der Karte. Und: Sonntag ist Kuchentag. Reservierungen für Feiern und Geburtstage sind hier auch möglich.

Die Kult- und Kulturpinte Vier Peh im Esslinger Norden bietet derweil Bühnenprogramm und Außengastronomie gleichermaßen an.

Draußen essen und genießen in Esslinger Biergärten

Eine Terrasse mit Biergarten bietet der Palmsche Bau in der Inneren Brücke 2. Unter den Kastanien kann an sonnigen Tagen auf die Gassen der Altstadt geschaut werden.

Von der erhöhten Terrasse des Palmschen Baus in der Inneren Brücke 2 können Gäste auf Esslingens Altstadt-Gassen herunterschauen. Foto: Tim Kirstein

Zum historischen Gebäude am Wolfstor, in dem heute die urige Kneipe Karmeliter beheimatet ist, gehört ebenfalls ein Außenbereich. Hier, in der Obertorstraße 8, können Gäste vor dem ehemaligen Teil eines Karmeliterklosters an warmen Tagen speisen und trinken.

In Esslinger Höhenlage hat ein Lokal mit großem Biergarten eröffnet. Auf den Tisch kommen in der TVO Alm in Rüdern bayrisch-schwäbische Spezialitäten. Das Lokal in der Uhlbacher Straße 65 liegt etwas versteckt an einer Abzweigung am Ende von Rüdern. Offiziell ist es das Vereinslokal des Sportvereins TV Obertürkheim, daher rührt auch die Abkürzung. Auch hierhin dürfen Gäste ihre Hunde mitnehmen.

Mitten auf der Neckarinsel umgeben von grüner Natur bietet der Inselbiergarten in der Inselstraße 21 schwäbische Gerichte und Bier vom Fass an.

Dieser Artikel wurde aktualisiert. Die Erstveröffentlichung war am 17. April 2026.