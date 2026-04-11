 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet

Gastronomie im Frühling Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet

Gastronomie im Frühling: Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet
1
Das Dulkhäusle in Liebersbronn ist am Rande des Schurwalds gut zum Einkehren gelegen. Foto: Roberto Bulgrin

Raus ins Freie: Die ersten Biergärten in Esslingen haben wieder geöffnet. Wir zeigen, wo man jetzt schon draußen sitzen und genießen kann.

Volontäre: Lena Fux (fux)

Die Biergarten-Saison ist eröffnet: In Esslingen laden zahlreiche Lokalitäten zum Draußensitzen ein. Von der Höhenlage mit Alb-Blick bis zur Neckarinsel.

 

Sechs Tipps für alle, die schwäbische Klassiker, Vesper und frisch gezapftes Bier lieber unter freiem Himmel genießen.

Nach einem Ausflug in den Schurwald können Gäste im Dulkhäusle nahe dem Segelflugplatz in der Römerstraße 42 in Liebersbronn einkehren. Vom Zwiebelrostbraten über Vesper und Käsespätzle ist hier alles dabei. Die Außenterrasse ist bei schönem Wetter bereits geöffnet, Hunde sind willkommen.

Nicht weit entfernt, in der Römerstraße 7, findet sich die Gartenwirtschaft des Jägerhauses Esslingen. Im Schatten der Bäume lässt es sich entspannt bis auf die schwäbische Alb blicken – und Kinder können auf dem Spielplatz neben dem Biergarten toben.

Bei gutem Wetter bietet der Biergarten des Restaurant Jägerhaus in der Römerstraße 7 in Liebersbronn einen guten Blick über das Neckartal. Foto: Tim Kirstein

Über einen großen Außenbereich verfügt auch Eissele’s RSK im Vereinsheim des TSV RSK in der Katharinenlinde 3. Neben Fleisch- und vegetarischen Gerichten hat die Gaststätte momentan Spargel auf der Karte. Reservierungen für Feiern und Geburtstage sind hier auch möglich.

Esslinger Biergärten mit besonderer Lage

Eine Terrasse mit Biergarten bietet der Palmsche Bau in der Inneren Brücke 2. Unter den Kastanien kann an sonnigen Tagen auf die Gassen der Altstadt geschaut werden.

Der Palmsche Bau liegt in der Esslinger Altstadt. Foto: Tim Kirstein

In Esslinger Höhenlage hat ein Lokal mit großem Biergarten eröffnet. Auf den Tisch kommen in der TVO Alm in Rüdern bayrisch-schwäbische Spezialitäten. Das Lokal in der Uhlbacher Straße 65 liegt etwas versteckt an einer Abzweigung am Ende von Rüdern. Offiziell ist es das Vereinslokal des Sportvereins TV Obertürkheim, daher rührt auch die Abkürzung. Auch hierhin dürfen Gäste ihre Hunde mitnehmen.

Unsere Empfehlung für Sie

Wandern in Esslingen: Beliebtes Ausflugslokal hat wieder offen – „Wir setzen auf Regionales“

Wandern in Esslingen Beliebtes Ausflugslokal hat wieder offen – „Wir setzen auf Regionales“

Seit Februar hat das Ausflugslokal Katharinenlinde wieder offen. Die neuen Pächter Daniela und Oliver Brünemann sind mit einem Soft-Opening gestartet.

Mitten auf der Neckarinsel umgeben von grüner Natur bietet der Inselbiergarten in der Inselstraße 21 schwäbische Gerichte und Bier vom Fass an.

Weitere Themen

Gastronomie im Frühling: Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet

Gastronomie im Frühling Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet

Raus ins Freie: Die ersten Biergärten in Esslingen haben wieder geöffnet. Wir zeigen, wo man jetzt schon draußen sitzen und genießen kann.
Von Lena Fux
Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen: „EhrenSache“: 40 000 Euro für starke Helfer in Gesundheit und Pflege

Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen „EhrenSache“: 40 000 Euro für starke Helfer in Gesundheit und Pflege

Im Landkreis Esslingen werden 2026 ehrenamtliche Helfer in Gesundheit und Pflege mit 40 000 Euro ausgezeichnet. Die Bewerbungsphase läuft jetzt an.
Von Johannes M. Fischer
Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen: Ohne Ehrenamt geht im Landkreis Esslingen gar nichts

Ehrenamtspreis Landkreis Esslingen Ohne Ehrenamt geht im Landkreis Esslingen gar nichts

Zum Bewerbungsstart des Ehrenamtspreises kommentiert Johannes M. Fischer: „Das freiwillige Engagement der Menschen im Landkreis Esslingen ist wichtiger denn je.“
Von Johannes M. Fischer
Urteil des Landgerichts: Freundin mit Pulli erdrosselt – 27-Jähriger muss in die Psychiatrie

Urteil des Landgerichts Freundin mit Pulli erdrosselt – 27-Jähriger muss in die Psychiatrie

Ein 27-Jähriger, der in Kirchheim seine Freundin getötet hat, wird in die forensische Psychiatrie eingewiesen.
Von Petra Pauli
Goldäcker Schwimmbad: Schüler können wieder schwimmen gehen

Goldäcker Schwimmbad Schüler können wieder schwimmen gehen

Das Goldäcker-Bad in Echterdingen ist wieder in Betrieb für Schulen und Vereine. Zuvor hatte es geschlossen wegen Reparaturen. Das führte auch zu Absagen.
Von Armin Friedl
Bargeld gestohlen: Mit einem Messer bedroht: Mann wurde in Esslingen ausgeraubt

Bargeld gestohlen Mit einem Messer bedroht: Mann wurde in Esslingen ausgeraubt

Ein Passant hat laut Polizei an einer Bushaltestelle in Esslingen auf den Bus gewartet. Drei Männer sollen dann zielgerichtet auf ihn zugekommen sein.
Von Simone Weiß
Kreis Esslingen: Neuer Genussmarkt in Beuren öffnet – Exklusive Produkte von lokalen Erzeugern

Kreis Esslingen Neuer Genussmarkt in Beuren öffnet – Exklusive Produkte von lokalen Erzeugern

Der Selbstbedienungsladen wird am 12. April offiziell eingeweiht. 20 Lieferanten stellen sich vor. Damit startet die Veranstaltungsreihe Gläserne Produktion im Kreis Esslingen.
Von Elke Hauptmann
Filderkrautfest: „Waren echt am Limit“: Er war der wichtigste Mann in Echterdingen

Filderkrautfest „Waren echt am Limit“: Er war der wichtigste Mann in Echterdingen

Für das Filderkrautfest in Echterdingen war Thomas Stierle lange der wichtigste Mann. Bald bekommt er dafür eine besondere Auszeichnung.
Von Natalie Kanter
Hilfe für ein Echterdinger Pony: Luft für Marky: Seine Nüstern müssen 15 Minuten in feinen Dampf

Hilfe für ein Echterdinger Pony Luft für Marky: Seine Nüstern müssen 15 Minuten in feinen Dampf

Das Pony Marky der Echterdinger Jugendfarm hat eine Heustaub-Allergie. Um nicht zu husten, muss das Tier regelmäßig inhalieren. Doch ein Inhalationsgerät ist teuer.
Von Natalie Kanter
Abfahrten im Kreis Esslingen: Zurück in die 60er Jahre: Einsteigen zu Sonderfahrten im Nostalgie-Zug

Abfahrten im Kreis Esslingen Zurück in die 60er Jahre: Einsteigen zu Sonderfahrten im Nostalgie-Zug

Die Eisenbahnfreunde Zollernbahn laden am 1. und 14. Mai zu Fahrten zu zwei attraktiven Ausflugszielen ein. Der Zustieg ist in Esslingen, Plochingen und Nürtingen möglich.
Von Elke Hauptmann
Weitere Artikel zu Esslingen Biergarten Schwäbisch Gastronomie Frühling Bier Essen Trinken
 
 