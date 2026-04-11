Gastronomie im Frühling: Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet

Die Biergarten-Saison ist eröffnet: In Esslingen laden zahlreiche Lokalitäten zum Draußensitzen ein. Von der Höhenlage mit Alb-Blick bis zur Neckarinsel.

Sechs Tipps für alle, die schwäbische Klassiker, Vesper und frisch gezapftes Bier lieber unter freiem Himmel genießen.

Nach einem Ausflug in den Schurwald können Gäste im Dulkhäusle nahe dem Segelflugplatz in der Römerstraße 42 in Liebersbronn einkehren. Vom Zwiebelrostbraten über Vesper und Käsespätzle ist hier alles dabei. Die Außenterrasse ist bei schönem Wetter bereits geöffnet, Hunde sind willkommen.

Nicht weit entfernt, in der Römerstraße 7, findet sich die Gartenwirtschaft des Jägerhauses Esslingen. Im Schatten der Bäume lässt es sich entspannt bis auf die schwäbische Alb blicken – und Kinder können auf dem Spielplatz neben dem Biergarten toben.

Bei gutem Wetter bietet der Biergarten des Restaurant Jägerhaus in der Römerstraße 7 in Liebersbronn einen guten Blick über das Neckartal. Foto: Tim Kirstein

Über einen großen Außenbereich verfügt auch Eissele’s RSK im Vereinsheim des TSV RSK in der Katharinenlinde 3. Neben Fleisch- und vegetarischen Gerichten hat die Gaststätte momentan Spargel auf der Karte. Reservierungen für Feiern und Geburtstage sind hier auch möglich.

Esslinger Biergärten mit besonderer Lage

Eine Terrasse mit Biergarten bietet der Palmsche Bau in der Inneren Brücke 2. Unter den Kastanien kann an sonnigen Tagen auf die Gassen der Altstadt geschaut werden.

Der Palmsche Bau liegt in der Esslinger Altstadt. Foto: Tim Kirstein

In Esslinger Höhenlage hat ein Lokal mit großem Biergarten eröffnet. Auf den Tisch kommen in der TVO Alm in Rüdern bayrisch-schwäbische Spezialitäten. Das Lokal in der Uhlbacher Straße 65 liegt etwas versteckt an einer Abzweigung am Ende von Rüdern. Offiziell ist es das Vereinslokal des Sportvereins TV Obertürkheim, daher rührt auch die Abkürzung. Auch hierhin dürfen Gäste ihre Hunde mitnehmen.

Mitten auf der Neckarinsel umgeben von grüner Natur bietet der Inselbiergarten in der Inselstraße 21 schwäbische Gerichte und Bier vom Fass an.