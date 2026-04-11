Gastronomie im Frühling Diese Biergärten in Esslingen haben bereits geöffnet
Raus ins Freie: Die ersten Biergärten in Esslingen haben wieder geöffnet. Wir zeigen, wo man jetzt schon draußen sitzen und genießen kann.
Raus ins Freie: Die ersten Biergärten in Esslingen haben wieder geöffnet. Wir zeigen, wo man jetzt schon draußen sitzen und genießen kann.
Die Biergarten-Saison ist eröffnet: In Esslingen laden zahlreiche Lokalitäten zum Draußensitzen ein. Von der Höhenlage mit Alb-Blick bis zur Neckarinsel.