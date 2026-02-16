Gastronomie im Griffwerk Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg
Im Ludwigsburger Osten hat mit dem „Basecamp“ ein neues Restaurant seine Türen geöffnet. Zwischen Kletterhalle und Kinderwelt soll es ein Ort der Begegnung sein.
Im Ludwigsburger Osten hat mit dem „Basecamp“ ein neues Restaurant seine Türen geöffnet. Zwischen Kletterhalle und Kinderwelt soll es ein Ort der Begegnung sein.
Ein Ort zur Erholung, zur Stärkung und für eine gute Zeit – das soll das neue Restaurant „Basecamp“ im Griffwerk im Ludwigsburger Osten für seine Gäste sein. „Genau wie ein Basecamp am Berg“, sagt Betriebsleiterin Sonja Baumgärtner.