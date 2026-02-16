Gastronomie im Griffwerk Neues Restaurant „Basecamp“ eröffnet in Ludwigsburg

Ein Ort zur Erholung, zur Stärkung und für eine gute Zeit – das soll das neue Restaurant „Basecamp“ im Griffwerk im Ludwigsburger Osten für seine Gäste sein. „Genau wie ein Basecamp am Berg“, sagt Betriebsleiterin Sonja Baumgärtner.

Die Lage des Restaurants passt zum Namen. Zwischen Kletterhalle und Kinderwelt hat das Team in den vergangenen Monaten ein Konzept geschaffen, das natürliche Materialien, Gemütlichkeit und Funktionalität vereint. Das Restaurant soll laut Betreiber ein Ort der Begegnung sein, an dem man nach dem Training, nach Feierabend oder zwischen Aktivitäten gemeinsam essen und entspannen kann.

Vielfalt auf der Speisekarte

„Wir haben einen neuen Durchgang zur Kletterhalle integriert“, so Baumgärtner. Der Grund dafür mag für ein Restaurant im ersten Moment ungewöhnlich erscheinen: „Unsere Gäste dürfen mit dem Essen überall hingehen.“ So können Eltern ihre Kinder etwa beim Spielen in der Kinderwelt betreuen oder Sportler im Bereich der Kletterhalle essen.

Die Speisekarte ist so bunt, wie es auch das Publikum sein soll. „Unser Ziel ist es, von ganz jung bis alt alle anzusprechen“, sagt Baumgärtner. Die proteinreichen Gerichte, Salate oder Bowls sind an die Besucher des Sport- und Freizeitzentrums angepasst. Man wolle sich aber nicht auf dieses Publikum beschränken. „Wir haben den Anspruch, ein vollwertiges Restaurant für Jedermann zu sein“, so Baumgärtner. „Man findet beispielsweise auch das klassische Schnitzel auf unserer Speisekarte.“

Die Auswahl der Gerichte sei ein Streifzug durch verschiedene Länder, aber auf das schwäbische Publikum angepasst. So gibt es neben Kokos-Curry, Nudelgerichten und Pinsa auch Kaiserschmarrn oder Spätzle – vieles auch vegan oder vegetarisch. „Wir haben auch eine große Kinderkarte für unsere kleinen Gäste“, so die Betriebsleiterin.

Biergarten und Seminarräume

Im Innenraum finden etwa 45 Gäste Platz. Auch zwei Lounge-Ecken wurden eingerichtet. „Sobald es draußen wärmer ist, können wir die Biergartenfläche draußen bestuhlen“, sagt Baumgärtner. Knapp 100 zusätzliche Plätze sollen in dem Hinterhof entstehen. „Wir haben auch Seminarräume für Teammeetings“, so die Betriebsleiterin. „Da können auch Kletterevents und das Essen aus dem Restaurant gebucht werden.“

Das Basecamp ist von Dienstag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr geöffnet. „Wenn das Restaurant geschlossen hat, gibt es eine kleine Auswahl an Bowls und Sandwiches, die rund um die Uhr verfügbar sind.“ Das Bistro in der Kletterhalle bleibt weiterhin in Betrieb.