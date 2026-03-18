Gastronomie im Hotel Sautter: Neues Strandleben für den Westen – Mauritius zieht ins Hotel Sautter

Im Moment dient der Biergarten noch den Handwerkern als Arbeitsplatz. Aber bald soll er zu „einer Oase mitten im urbanen Umfeld“ werden. Die Restaurantkette Mauritius breitet sich in den Stuttgarter Westen aus und eröffnet am 30. März an der Johannesstraße ihren mittlerweile 24. Standort. Damit endet für das Hotel Sautter eine gastronomische Durststrecke: Ende 2018 musste Birgit Grupp das traditionsreiche schwäbische Lokal „schweren Herzens“ schließen, weil ihr das Personal für die Küche fehlte. Ihr Vater Werner Brunner hatte das Hotel 30 Jahre lang gepachtet. Die Nachfolger nahmen die Gastronomie nach der Corona-Pandemie jedoch nicht mehr in Betrieb – zum Bedauern von Alexander Sautter. „Ich bin heilfroh“, sagt er über den Neustart in seiner Immobilie, „der Westen kann noch einen Biergarten vertragen.“