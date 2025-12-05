Mindestens zwei Bewerber hatten Interesse daran, den Gastronomie-Betrieb im Siebenmühlental zu übernehmen. Daniela Brünemann hat mittlerweile neue Pläne.
05.12.2025 - 12:00 Uhr
Jessica Göthel und Julian Schramm sind die neuen Pächter des Restaurants Mäulesmühle im Siebenmühlental. Das steht fest. Bekannt ist das Paar in Leinfelden-Echterdingen durch den Umbau und den Betrieb des Waldgasthofs Schmellbachtal, welchen es weiterhin betreiben wird. Mit der Mäulesmühle planen die beiden nun eine Erweiterung ihres bisherigen Geschäfts.