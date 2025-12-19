Gastronomie in der Calwer Passage: Mit Nori eröffnet die erste Handroll Bar in Stuttgart

Ricardo Piëch wollte „etwas Neues nach Stuttgart bringen“: Nori heißt seine Bar bei der Calwer Passage, wie die knusprigen und gewürzten Algenblätter. Warmer Reis, roher Fisch und geröstetes Gemüse werden darin vor den Augen der Gäste eingewickelt. Nach monatelangem Umbau eines Teils vom ehemaligen Gardeners Nosh am Rotebühlplatz und dem in Stuttgart üblichen langen Warten auf die Genehmigung startete er jetzt einen Probelauf bis Dienstag, 23. Dezember. Offiziell eröffnet wird das Lokal dann am Mittwoch, 7. Januar. In den Vereinigten Staaten hat der 33-Jährige das Konzept kennen gelernt, auch in London oder Zürich gibt es längst Handroll Bars. „Es ist Fast Food mit Frische kombiniert“, erklärt er.