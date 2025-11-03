 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Gastronomie in der Krise Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Gastronomie in der Krise: Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?
1
  Foto:  

Die Gastronomie sucht rentable Konzepte. Das läuft oft aufs Gleiche heraus, stellt unsere Restauranttesterin Kathrin Haasis fest.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Röstbrote stehen neuerdings in der Weinstube am Stadtgraben auf der Speisekarte, Flammkuchen schon länger im Wirtshaus Lautenschlager. Und im Osten Stuttgarts hat wieder eine neue Pizzeria aufgemacht. Die Pinsa gibt es nicht nur in der Pinsa Manufaktur, sondern unter anderem auch im Oscho. Der unterschiedlich belegte Teigfladen breitet sich immer mehr in den Restaurants und Lokalen der Stadt aus. Und dafür gibt es eine einfache Erklärung: Bei der Pizza Margherita liegt der Wareneinsatz ungefähr bei zehn Prozent des Preises, bei einem ordentlichen Gericht mit Fleisch, Soße, Spätzle und Gemüse bei dem Drei- bis Vierfachen. Für die Zubereitung braucht es auch kein Fachpersonal, was weitere Kosten einspart. Die Zukunft der Gastronomie sieht also ziemlich eintönig aus, sollte sich nichts ändern.

 
Neu auf der Karte in der Weinstube am Stadtgraben: Röstbrote Foto: Ferdinando Iannone

Röstbrote sind eine pragmatische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen. Das Gejammere mag vielen auf die Nerven gehen, aber die vielen Insolvenzen bestätigen, dass die Gastronomie gewaltig unter wirtschaftlichem Druck steht. Steigende Kosten für Mieten, Löhne und Lebensmittel sorgen dafür. Dazu kommt, dass jede Krise – vom Ukraine-Krieg bis zum Stellenabbau bei Bosch – zur Folge hat, dass sich die Menschen lieber zu Hause einigeln als auszugehen. Bei schwankenden Besucherzahlen kann kaum ein Restaurant noch verlässlich kalkulieren und große Mengen an frischen Lebensmittel einkaufen. Gleichzeitig gibt es kein beliebteres Thema am Stammtisch, der übrigens fast schon (und damit eine weitere Einnahmequelle der Gastronomie) ausgestorben ist, als die hohen Preise im Restaurant: 120 Euro fürs Essengehen mit der Familie? Ja, sind die denn verrückt, lautet da der Konsens.

Die Lieblingsessen in Deutschland

Diese Diskussion spiegelt sich logischerweise in der Gastronomie wider. Neben Pizza, Pinsa und Flammkuchen tauchen Burger oder Maultaschen auf immer mehr Speisekarten auf, weil sie gut vorbereitet und unkompliziert zubereitet werden können. Restaurants mit anspruchs- und niveauvollem Konzept werden dadurch immer weniger werden. Während für Feinschmecker diese Entwicklung beklagenswert erscheinen mag, bekommt die Mehrheit der Gäste dadurch eigentlich nur, was sie wirklich will: Ihre Lieblingsspeisen zu erschwinglichen Preisen. Das lässt sich eindeutig belegen: Beim Lieferando-Report über die Bestellvorlieben von bundesweit 16 Millionen Kunden belegten Burger und Pizza die ersten sieben Plätze. Dass die Schwaben zusätzlich von Maultaschen oder Kässpätzle nicht genug kriegen können, sorgt immerhin für etwas regional bedingte Abwechslung auf den Speisekarten. Die schwäbischen Klassiker werden auch fast schon inflationär aufgetischt.

Unsere Empfehlung für Sie

Lupin, Oscho und Apotheke in Stuttgart: Barfood macht den Gast glücklich – und auch den Wirt

Lupin, Oscho und Apotheke in Stuttgart Barfood macht den Gast glücklich – und auch den Wirt

Probleme gibt es in der Gastronomie einige, manche Stuttgarter Lokale haben einfache Lösungen dafür gefunden. Im Lupin und im Osho sowie in der Apotheke werden unkomplizierte Gerichte zu günstigen Preisen angeboten. Nicht nur das Personal hat damit weniger Stress.

Wenn Pizza, Burger und Herrgottsbscheißerle dafür sorgen, dass ein Lokal überleben kann, ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Es ist ein Leerstand weniger in den Innenstädten und ein Ort mehr für Geselligkeit, an dem man zusammenkommt, lacht, isst und trinkt. Das Restaurant als sozialer Treffpunkt hat nichts von seiner Bedeutung verloren – nur die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Der günstige Einheitsbrei ist kein Zeichen von Beliebigkeit, sondern von Anpassungsfähigkeit. Er ermöglicht es, weiterhin Gastgeber zu sein – auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Außerdem gibt es bei Pizza und Maultaschen noch genug Spielraum für Qualität und Kreativität, wie zum Beispiel die Röstbrote in der Weinstube am Stadtgraben zeigen.

Weitere Themen

Gastronomie in der Krise: Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Gastronomie in der Krise Bald nur noch Pizza und Maultaschen im Restaurant?

Die Gastronomie sucht rentable Konzepte. Das läuft oft aufs Gleiche heraus, stellt unsere Restauranttesterin Kathrin Haasis fest.
Von Kathrin Haasis
Futuristische Looks, echte Hits und Gesangstalent: Der Publikumsliebling We Will Rock You kehrt zurück nach Stuttgart.

Musical WE WILL ROCK YOU kommt zurück nach Stuttgart

Das Rock-Musical mit den 24 größten Queen-Hits erstmals auf Englisch ist ab Oktober endlich zurück in Stuttgart. Nach Gastspielen weltweit beginnt für WE WILL ROCK YOU in der neuen Inszenierung der Original-Produktion ein neues Erfolgskapitel im Stage Palladium Theater.
Fernsehshows in Stuttgart: Christoph Sonntag zeigt sich so privat wie nie im TV

Fernsehshows in Stuttgart Christoph Sonntag zeigt sich so privat wie nie im TV

Fürs Fernsehen hält Christoph Sonntag, der als „König des schwäbischen Kabaretts“ gefeiert wird, im Wilhelma-Theater von König Wilhelm Hof: Die Shows sind überraschend privat.
Von Uwe Bogen
Junge Stuttgarterin über ihren Job: 60-Stunden-Woche und hohes Gehalt? – so ist ein Job im Consulting wirklich

Junge Stuttgarterin über ihren Job 60-Stunden-Woche und hohes Gehalt? – so ist ein Job im Consulting wirklich

Laura arbeitet für eine große Beratungsfirma. Ein Traumjob mit vielen Chancen? Die Stuttgarterin spricht offen über den Einstieg, die Arbeitszeiten und das Gehalt.
Von Lea Krug
Liederhalle Stuttgart: So war’s bei Kruder & Dorfmeister – Bossa, Breakbeats und der Glitch

Liederhalle Stuttgart So war’s bei Kruder & Dorfmeister – Bossa, Breakbeats und der Glitch

Das österreichische DJ-Duo Kruder & Dorfmeister hat in der Stuttgarter Liederhalle seine „K&D Sessions“ von 1998 live aufgeführt – vor bestuhltem Saal. Ob das funktioniert hat?
Von Kathrin Horster
Halloween-Party in Stuttgart: Partygäste wieder wohlauf – alle Verletzten aus Krankenhaus entlassen

Halloween-Party in Stuttgart Partygäste wieder wohlauf – alle Verletzten aus Krankenhaus entlassen

Mehrere Gäste einer Halloween-Party müssen am Wochenende in Stuttgart ärztlich versorgt worden. Nun gibt die Polizei Entwarnung.
Zehn Jahre Warten auf Organspende: Heinrich Haag lebt mit der Niere eines Toten

Zehn Jahre Warten auf Organspende Heinrich Haag lebt mit der Niere eines Toten

Obwohl die Organspendezahlen steigen, können längst nicht alle Wartenden versorgt werden. Was es heißt, auf den erlösenden Anruf zu hoffen, weiß Heinrich Haag aus Sielmingen.
Von Caroline Holowiecki
Vorschläge zum Stuttgarter Etat: Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Vorschläge zum Stuttgarter Etat Grüne: Debatte über Nahverkehrsabgabe nötig

Die Finanzierung der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird zunehmend schwieriger, es drohen Kürzungen . Müssen bald alle Stuttgarter für Bus und Bahn zahlen?
Von Konstantin Schwarz
Unfall in Stuttgart-Mühlhausen: Stadtbahn kollidiert mit stehendem Mercedes – hoher Schaden

Unfall in Stuttgart-Mühlhausen Stadtbahn kollidiert mit stehendem Mercedes – hoher Schaden

In Stuttgart-Mühlhausen bleibt eine Stadtbahn am Samstag an einem stehenden Mercedes hängen. Der Schaden ist beträchtlich.
Von Philip Kearney
Schöner wohnen in Stuttgart: Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

Schöner wohnen in Stuttgart Dezent und elegant – Gründerzeitvilla wird zum familiären Refugium

Eine Villa von 1896 erleidet einen Wasserschaden. Der aufwändige Umbau hat sich gelohnt. Das Haus im feinen Norden Stuttgarts ist ein lichtdurchfluteter Wohlfühlort. Ein Besuch.
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Stuttgart Kommentar Pizza Maultaschen
 