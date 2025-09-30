Die Familie Neuberth legt am 1. Oktober in „Schillers Blick“ in Marbach (Kreis Ludwigsburg) los. Die lange Phase ohne Gastronomie in der Stadthalle ist damit vorbei.
30.09.2025 - 15:00 Uhr
Gäste wurden in den vergangenen Wochen noch keine im Stadthallen-Restaurant auf der Marbacher Schillerhöhe betreut. Dennoch wird in den Räumlichkeiten kräftig in die Hände gespuckt, haben die neuen Pächter Pia und Alexander Neuberth und ihr Team eine Menge zu tun. In wenigen Stunden müssen schließlich alle Restarbeiten erledigt sein. Am 1. Oktober wird die Gaststätte ihre Türen öffnen, unter dem Namen Schillers Blick. „Bis dahin ist alles fertig“, sagt Alexander Neuberth. Lediglich die Terrasse werde erst zum Sommer hin richtig herausgeputzt.