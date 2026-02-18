Gastronomie in Ditzingen Klein-Italien im Noemi’s: „Es geht ums Sehen und gesehen werden“
Vincenzo Nuzzi hat den Job in der Autobranche an den Nagel gehängt und betreibt das Café Noemi’s Espressino. Seine Gäste zieht es auch im Winter nach draußen.
Er hatte sein Café ausgebaut, zu den wenigen Plätzen im Thekenraum und den Plätzen draußen vor der Tür einen weiteren Raum geschaffen mit Plätzen drinnen, geschützt vor Wind und Wetter. In Ruhe sollte man hier im Noemi’s Espressino zusammensitzen, den Tag ausklingen lassen – oder beim Frühstück gemeinsam beginnen. Das werde auch angenommen, sagt Nuzzi und erzählt etwa von den Damen, die sich zum Austausch treffen, und den Schachspielern, die hier zusammenkommen. Und trotz des erweiterten Innenraums blieben die Stühle draußen selbst im Winter belegt.