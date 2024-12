So müssen Maultaschen aussehen – das sagt ein Besucher, als er auf den Teller blickt, auf dem die Maultaschen mit Kartoffelsalat angerichtet sind. Sie sind nicht nur gut anzusehen, sie schmecken auch prima. Das sagen jedenfalls die Gäste, die hier regelmäßig vorbeikommen, um sich einen Mittagstisch abzuholen. Eine Frau lässt sich Maultaschen und Kartoffelsalat durch das Fensterchen des „Schubba“ reichen.

Montags werden die Maultaschen produziert

„Maultaschen und Kartoffelsalat sind die Grundnahrungsmittel für Schwaben“, sagt sie und lacht. Hier überzeuge die Qualität. Darauf achtet der frühere Chef der Schmidener Eintracht. Das Brät und Hackfleisch beziehe er von der Traditions-Metzgerei Kauffmann aus Fellbach-Schmiden, sagt Dieter Bindel. Immer montags werden die Maultaschen im „Schubba“ produziert. Sein Freund Horst Bürkle hilft in der Küche mit.

Schwäbischer Klassiker: Maultaschen mit Kartoffelsalat – die handgemachten Maultaschen sind einer der Renner im „Schubba“. Foto: Gottfried Stoppel

An einer Ecke schon viele Zettel: Das seien rund 450 Vorbestellungen, so würden sie wohl rund tausend Maultaschen am Montag herstellen, sagt Bürkle. Dieter Bindel und Horst Bürkle könnten längst im Ruhestand sein, stehen aber voller Elan in der Küche. 15 Jahre lang war Dieter Bindel Wirt in der Schmidener Eintracht, Ende 2014 hat er aufgehört, dann ein Jahr pausiert, um dann wieder in die Gastronomie einzusteigen. Für den Kochprofi war klar, dass er im Schubba in einer professionellen Küche den Löffel schwingen möchte. Den ehemaligen Schuppen hat er zusammen mit dem Familienbetrieb Fensterbau Raiser umgebaut – da lag der Name des Gastrobetriebs auf der Hand: „Zom Schubba“.

Seither hat er sich eine große Fangemeinde erkocht – an einem Dienstag um 12 Uhr stehen schon einige Schlange, um sich das Tagesessen oder Maultaschen abzuholen. Das Tagesessen kostet zwischen 8,50 bis etwa 9,80 Euro. Es gibt eine große Bandbreite – von Currywurst Spezial mit Pommes über Königsberger Klopse mit Basmatireis über gebratene Entenkeule mit Rotkohl und Kartoffelplätzle. Manche holen sich auch nur Maultaschen in verschiedenen Varianten. „Ich nehme wieder ein paar Maultaschen mit nach Schweden, die Freunde warten schon darauf“, sagt ein Stammgast. Und einer erzählt, dass die Maultaschen vom Schubba aus Fellbach-Schmiden sogar bis nach Afghanistan gereist seien.

Auch im kleinen Zelt kann gegessen werden

Wer möchte, kann auch in dem kleinen Zelt essen, das vor dem Schubba in der Salierstraße aufgebaut ist. Dort haben am Mittag zwei Männer Platz genommen, die sich die gebratenen Fleischküchle mit Kartoffelsalat schmecken lassen. „Wir kommen öfters, das Essen ist sehr überzeugend“, sagt Florian Schneider, der in einer Firma im Schmidener Industriegebiet arbeitet. „Das sind Spezialisten da drin in der Küche“, sagt sein Kollege. Auch zwei Mitarbeiter der Firma IPCO holen sich ein Tagesessen, sie seien ein- oder zweimal in der Woche hier, erzählen sie.

Zwischen 40 und 70 Tagesessen werden täglich durch das Fenster an der Seite des Lokals hinausgereicht. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 13 Uhr. „Bitte Tagesessen vorbestellen!“, heißt es auf einem Plakat mit Ausrufezeichen – das gilt auch „bei Abholung mehrerer Portionen Maultaschen!“. Der Andrang ist groß. Eine Frau, die geschmelzte Maultaschen mitnimmt, meint: „Das Essen ist einfach gnadenlos gut – und das Ganze ist eine schöne Anlaufstelle.“

Dieter Bindel macht da nicht viel Aufhebens darum. Mit cooler Musik räumt er routiniert zusammen mit Horst Bürkle die Küche auf, bis alles wieder ruckzuck am Platz ist, bereit für die nächste große Küchenaktion. Doch an Weihnachten gibt’s für das umtriebige Schubba-Team eine kleine Verschnaufpause.

Mittagstisch

Öffnungszeiten

Das Lokal „Zom Schubba“ in der Salierstraße 33 in Fellbach hat dienstags bis freitags von 11.30 bis 13 Uhr geöffnet. Es wird gebeten, das Tagesessen vorzubestellen, ebenso bei der Abholung mehrerer Portionen Maultaschen unter 0159 / 055 79 664 ab 7.30 Uhr auch gerne schon am Vortag. „Zom Schubba“ macht Weihnachtspause vom 21. Dezember bis 10. Januar.