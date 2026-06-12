Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, es geht in den Endspurt. Auf der Rückseite des Nebengebäudes des Fellbacher Bahnhofgebäudes wird geschaufelt und werden Platten verlegt. Bis zum Deutschland-Spiel bei der Fußball-WM am Sonntag, 14. Juni, soll alles fertig sein. Dann sollen zusätzlich 50 Plätze zur Verfügung stehen, damit die Fußballfans dort live mitfiebern können, wie Inhaber Hüseyin Dümrül und sein Mitarbeiter Aravinth Gopalakrishnan ankündigen. Die Plätze kommen dann zu den knapp hundert dazu, die bereits auf der großen Terrasse geboten sind. Auf drei großen Bildschirmen können dann die Spiele gemeinsam verfolgt werden.

Auf jeden Fall sind hier die Deutschland-Spiele live zu erleben „Auf jeden Fall zeigen wir alle Deutschland-Spiele“, sagt Aravinth Gopalakrishnan. Also auch Spiel zwei am Samstag, 20. Juni, um 22 Uhr (Deutschland vs. Elfenbeinküste) sowie die dritte Partie am Donnerstag, 25. Juni, um 22 Uhr (Deutschland vs. Ecuador). Auf Anfrage würden auch weitere Partien gezeigt, so Hüseyin Dümrül. Wenn beispielsweise Fußballfans aus Spanien oder England gemeinsam mitfiebern wollen, sei dies nach Absprache möglich - wenn der Anstoß bis 22 Uhr erfolge. Natürlich gebe es Partien, die mitten oder spät in der Nacht ausgetragen werden, da seien die Gastronomen aufgrund der Nachtruhe außen vor.

Blick in die Räume von La Pizza am Bahnhof in Fellbach, die nun auch eine Außengastronomie bietet. Foto: Eva Schäfer

Seit Februar hat der neue Gastronomiebetrieb mit dem Namen „La Pizza“ am Fellbacher Bahnhof in der Eisenbahnstraße 10 geöffnet. Es werden nicht nur verschiedenste Pizzen geboten, auch Bowls und Salate gibt es in der neuen Bahnhofsgastronomie. Seit Mitte April ist außerdem die Sonnenterrasse eröffnet, von der man auch einen Blick auf den Radtower, das Fellbacher Fahrradparkhaus, hat.

„Wir sind zufrieden“, antwortet Aravinth Gopalakrishnan auf die Frage, wie das Angebot bisher wahrgenommen werde. Mit im Team bei „La Pizza“ ist auch Lena Häußer aus Waiblingen. Vor allem ein Abend mit Livemusik mit Robin Henderson, dem früheren Frontsänger des Hofbräu-Regiments, der inzwischen musikalisch eigene Wege geht, und ein Public-Viewing mit einem Spiel der DFB-Elf seien bisher sehr gut angekommen. Am 26. Juni ist wieder Livemusik geplant – dieses Mal mit einem italienischen Sänger.

Mit der Pizzeria ist der erste Bauabschnitt in dem Bahnhofsnebengebäude abgeschlossen. Für den zweiten Bereich ist eine Bar mit Café geplant. Die DB InfraGO investiere in die Modernisierung des Nebengebäudes für zwei neue Vermietungen insgesamt rund 350.000 Euro, teilte ein Bahnsprecher Anfang des Jahres mit.

Die Familie Dümrül betreibt auch den Kiosk am Bahnhof

Die Familie Dümrül führt damit zwei Betriebe am Fellbacher Bahnhof. Hüseyin Dümrül betreibt mit seinem Vater Hasan Dümrül und weiteren Familienmitgliedern und Mitarbeitern bereits den Kiosk, der in das frühere Reisezentrum mit Wartehalle im Fellbacher Bahnhof nach umfangreichem Umbau im Februar 2023 eingezogen ist. Der Kiosk mit dem Namen „Baki“ – er steht für Bahnhofskiosk – ist in der ehemaligen Wartehalle des Empfangsgebäudes untergebracht, die rund 35 Quadratmeter umfasst. Hinzu kam die Fläche des ehemaligen Reisezentrums mit rund 65 Quadratmetern. Das Reisezentrum mit persönlicher Beratung wurde damals wie an einigen anderen Standorten von der Bahn aufgegeben und durch ein sogenanntes Video-Reisezentrum abgelöst. Der Fellbacher Bahnhof wird von den Linien S2 und S3 der S-Bahn Stuttgart bedient.

„La Pizza“ befindet sich direkt am Fellbacher Bahnhof in der Eisenbahnstraße 10. Vorbestellungen und Abholen sind unter der Telefonnummer 0172/9120873 möglich.