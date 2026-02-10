Gastronomie in Fellbach Neue Pizzeria öffnet am Fellbacher Bahnhof
Am Fellbacher Bahnhof eröffnet eine Pizzeria. Diese wird von der Familie Dümrül betrieben, die bereits den Kiosk im ehemaligen Reisezentrum mit Wartehalle führt.
Am Fellbacher Bahnhof eröffnet eine Pizzeria. Diese wird von der Familie Dümrül betrieben, die bereits den Kiosk im ehemaligen Reisezentrum mit Wartehalle führt.
Luftballons wehen am Nebengebäude des Fellbacher Bahnhofgebäudes, und Trauben von Schülern stehen davor: Am Dienstag wurde die Eröffnung der neuen Pizzeria am Fellbacher Bahnhof gefeiert. Es hat sich wieder etwas in der Fellbacher Bahnhofsgastronomie getan. Das Nebengebäude wurde von der Familie Dümrül in den vergangenen Monaten umfangreich renoviert. Sie habe für den Innenausbau kräftig investiert, berichtet Hasan Dümrül. Mit der Pizzeria mit dem Namen La Pizza ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Der Gastronomiebetrieb startete am Dienstag, 10. Februar.