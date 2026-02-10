 
Gastronomie in Fellbach Neue Pizzeria öffnet am Fellbacher Bahnhof

1
In dem Nebengebäude am Fellbacher Bahnhof wurde lange umgebaut – nun hat dort eine Pizzeria eröffnet. Foto: esc

Am Fellbacher Bahnhof eröffnet eine Pizzeria. Diese wird von der Familie Dümrül betrieben, die bereits den Kiosk im ehemaligen Reisezentrum mit Wartehalle führt.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Luftballons wehen am Nebengebäude des Fellbacher Bahnhofgebäudes, und Trauben von Schülern stehen davor: Am Dienstag wurde die Eröffnung der neuen Pizzeria am Fellbacher Bahnhof gefeiert. Es hat sich wieder etwas in der Fellbacher Bahnhofsgastronomie getan. Das Nebengebäude wurde von der Familie Dümrül in den vergangenen Monaten umfangreich renoviert. Sie habe für den Innenausbau kräftig investiert, berichtet Hasan Dümrül. Mit der Pizzeria mit dem Namen La Pizza ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Der Gastronomiebetrieb startete am Dienstag, 10. Februar.

 

Zur Eröffnung gab es Pizza-Klassiker für 5 Euro. Wer einen Blick ins Gebäude warf, sah, dass zum Auftakt viel los war. Es werden nicht nur verschiedenste Pizzen geboten, die von Pizzabäcker Amin Mohamed in den Ofen geschoben werden. Auch Bowls und Salate gibt es in der neuen Bahnhofsgastronomie. Für den zweiten Bereich ist eine Bar mit Café geplant. Die DB InfraGO investiere in die Modernisierung des Nebengebäudes für zwei neue Vermietungen insgesamt rund 350 000 Euro, teilt ein Bahnsprecher mit. Für den zweiten Bereich – eine Bar mit Café – liege die Baugenehmigung vor. Der Starttermin sei jedoch noch offen.

Die Familie Dümrül bei der Eröffnung des Kiosks im Jahr 2023 im ehemaligen Reisezentrum mit Wartehalle Foto: Eva Schäfer ( Archiv)

Hasan Dümrül (rechts) bei der Eröffnung der neuen Pizzeria. Foto: Eva Schäfer

Damit führt die Familie Dümrül beide Betriebe am Fellbacher Bahnhof. „Unmittelbar nach Bauabschluss des neuen Kiosks im Bahnhofsgebäude hat die DB InfraGO mit dem Mieter auch Verhandlungen über das Nebengebäude geführt und nahtlos nach Vertragsabschluss mit dem Umbau 2024 begonnen“, teilt ein Bahnsprecher mit. Hasan Dümrül und sein Sohn Hüseyin betreiben mit weiteren Familienmitgliedern und Mitarbeitern bereits den Kiosk, der in das frühere Reisezentrum mit Wartehalle im Fellbacher Bahnhof nach umfangreichem Umbau im Februar 2023 eingezogen ist. Der Kiosk mit dem Namen „Baki“ – er steht für Bahnhofskiosk – ist in der ehemaligen Wartehalle des Empfangsgebäudes untergebracht, die rund 35 Quadratmeter umfasst. Hinzu kam die Fläche des ehemaligen Reisezentrums mit rund 65 Quadratmetern.

Die Familie Dümrül hofft auf zahlreiche Kunden – schließlich wird der Fellbacher Bahnhof gut frequentiert. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, stellen in den großen Metropolen die S-Bahnen „das Rückgrat der Alltags-Mobilität“. Mit keinem anderen Verkehrsmittel könnten so viele Fahrgäste in so hoher Taktzahl fahren. Bei der S-Bahn Stuttgart seien dies bis zu 1000 Fahrgäste pro Zug alle 15 Minuten. „2025 waren im Schnitt an einem Werk- und Schultag 354.000 Menschen in der Region mit der S-Bahn unterwegs“, so der Bahnsprecher. „In Fellbach steigen täglich rund 11.000 Fahrgäste in die S-Bahn“, macht der Bahnsprecher deutlich.

