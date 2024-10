Eigentlich war eine Eröffnung Ende November angepeilt, doch das wird nicht realisierbar sein. Natürlich wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen, um die Weihnachtsfeiern in dem aufgefrischten Lokal feiern zu können. Doch nun rechnet der neue Pächter damit, dass das Parkrestaurant voraussichtlich im nächsten Frühjahr die Türen öffnet. Dann unter einem neuen Namen. Wie der neue Pächter Mate Pavlovic wissen ließ, soll das Vereinsheim künftig Zoey heißen – was auf Altgriechisch Leben bedeutet.

Mate Pavlovic führt künftig das Parkrestaurant, das gerade saniert wird. Hier ist er im Einsatz beim Richtfest Foto: esc

Mate Pavlovic setzt darauf, dass das Lokal, das zentral inmitten des Fellbacher Schwabenlandhallenparks liegt, zum lebendigen Treffpunkt aller Generationen wird. Dafür wird einiges investiert. Das Gebäude wird umfangreich energetisch saniert. So soll künftig mit dem Strom von der Solaranlage auf dem Dach in der Küche gekocht und das Haus zudem mit Fernwärme der Stadtwerke versorgt werden. Außerdem werden barrierefreie Toilettenanlagen im Anbau eingerichtet und eine noch größere Küche als bisher eingebaut.

Impressionen von der Sanierung: Der große Saal mit seinen rund 120 Plätzen ist eine Besonderheit des Restaurants. Foto: esc

Um eine direkte Verbindung von dem großen Saal mit seinen rund 120 Plätzen zum Park zu schaffen, werden bodentiefe Fenster und Türen eingebaut, die zu der grünen Oase geöffnet werden können, berichtete Tilmann Wied vom Vorstand des SV Fellbach, der in seinem Hauptberuf als Bauingenieur tätig ist. Eine Generalsanierung eines älteren Gebäudes wie des Parkrestaurants berge immer Überraschungen. So sei die ursprüngliche Kalkulation von einer Million Euro Sanierungskosten zu optimistisch angesetzt gewesen, räumt er ein. Man müsse mit rund 30 Prozent höheren Kosten rechnen. Beim Richtfest vor Kurzem konnten sich die Gäste einen Eindruck vom Stand der Arbeiten machen. Der gelernte Koch Mate Pavolvic führt seit 2016 unter anderem das Restaurant Don Mateo in der Fellbacher Bahnhofstraße 33. Für ihn punktet das Lokal auch mit der guten Lage: Es liegt nur wenige Schritte von der Schwabenlandhalle entfernt, ganz in der Nähe des Freizeitbads F3 und des Max-Graser-Stadions. Eine gute ÖPNV-Anbindung und viele Parkplätze kommen dazu.

Mehr Informationen im Internet unter: www.svfellbach.de